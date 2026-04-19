'Bà trùm' đứng sau 'hệ sinh thái' đổ hơn 20.000 tấn chất thải hối lỗi, xin được khoan hồng 19/04/2026 16:04

(PLO)- Tại cơ quan điều tra, người cầm đầu đường dây đổ chất thải trái phép quy mô lớn thừa nhận vi phạm, bày tỏ hối lỗi và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Lê Thị Thùy Trang (49 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 6 người liên quan để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường liên quan đến đường dây đổ chất thải trái phép quy mô lớn.

Theo điều tra ban đầu, Trang được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành cả một “hệ sinh thái” gồm nhiều pháp nhân doanh nghiệp nhằm đứng tên ký kết các hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam.

Lời khai hối lỗi của người cầm đầu

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, cho biết đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để tổ chức hoạt động thu gom, xử lý chất thải nhưng thực tế lại thực hiện trái quy định nhằm thu lợi.

Bà Trang hối lỗi, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

“Tôi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi mong những ai có ý định làm việc tương tự như tôi thì nên dừng lại ngay”, Trang khai.

Người này cũng bày tỏ mong muốn được pháp luật xem xét khoan hồng để sớm có cơ hội trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Từ lời khai của Trang, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong toàn bộ đường dây. Đồng thời, mở rộng xác minh đối với các hoạt động tiêu thụ chất thải, đặc biệt là những trường hợp mua chất thải dưới danh nghĩa “đất san lấp”.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Trang cùng sáu đồng phạm.

Như đã đưa tin, liên quan đến đường dây, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trang cùng sáu đồng phạm gồm: Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận.

Lập "hệ sinh thái" công ty để đổ thải trái phép

Theo điều tra, Trang chủ mưu điều hành nhiều pháp nhân như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam... để ký hợp đồng xử lý chất thải với giá rẻ nhằm thu hút khách hàng là các doanh nghiệp dệt nhuộm, giấy, thuộc da. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận chất thải, thay vì xử lý đúng quy định, Trang chỉ đạo thuộc cấp tuồn hàng chục nghìn tấn chất thải ra ngoài để chôn lấp hoặc san lấp mặt bằng trái phép.

Cảnh sát đã dùng flycam để theo dõi, phát hiện đường dây đổ thải quy mô lớn.

Từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã vận chuyển hơn 20.000 tấn chất thải rắn, đổ trực tiếp ra môi trường tại 11 điểm trên địa bàn TP.HCM, Đồng Tháp và Tây Ninh. Để đối phó, nhóm này thực hiện "động tác giả" đưa chất thải về kho bãi nhưng thực tế không xử lý hoặc chỉ xử lý sơ sài rồi tiếp tục đem đi đổ bỏ rạng sáng nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Nhằm hợp thức hóa hành vi vi phạm, Trang chỉ đạo Nguyễn Thị Tuyết Nhung lập hợp đồng và xuất hóa đơn khống. Nhóm này còn móc nối với các công ty khác để mua hóa đơn giá trị gia tăng với chi phí từ 3,2% đến 6% giá trị hàng hóa. Trên hồ sơ, hoạt động xử lý chất thải được thể hiện đúng quy định nhưng thực tế chỉ mang tính đối phó.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bà Trang, thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan.

Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ mẫu chất thải thu được đều chưa qua xử lý, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tại thời điểm phá án, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập toàn bộ những người liên quan, kiểm soát hiện trường tại trụ sở công ty, bãi tập kết và phương tiện vận chuyển. Qua đó, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng lấy mẫu chất thải do đường dây này thu gom để phục vụ điều tra, xử lý.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp là chủ nguồn thải cần lựa chọn đơn vị xử lý có đầy đủ pháp lý, năng lực và uy tín; đồng thời nhấn mạnh mọi hành vi đổ thải, san lấp trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.