Bộ Công an phát động cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên tại TP.HCM 18/04/2026 23:51

(PLO)- Bộ Công an phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong thời đại số.

Tối 18-4, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên gắn liền với chương trình giao lưu và đào tạo kỹ năng kể chuyện bằng video. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: H.TÂM

Sự kiện có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an cùng gần 1.600 đại biểu.

Đây là sân chơi sáng tạo, thiết thực nhằm lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh và trách nhiệm. Bộ Công an đã lựa chọn Công an TP.HCM làm đơn vị điểm để lan tỏa mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ tại địa bàn phía Nam.

Tận dụng không gian mạng để bảo vệ an ninh trật tự

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Do đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để tạo ra các sản phẩm truyền thông hấp dẫn là yếu tố then chốt.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: H.TÂM

Theo Thứ trưởng, công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội là công cụ quan trọng để truyền tải chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là pháp luật về an ninh trật tự, lan tỏa những gương điển hình dũng cảm, các sáng kiến góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn và hạnh phúc cho nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu lực lượng công an không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, sắc bén về nghiệp vụ mà còn phải đổi mới tư duy, linh hoạt trong phương thức tuyên truyền. Ông tin tưởng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và tinh thần sáng tạo của học sinh, sinh viên, cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên sẽ tạo được dấu ấn sâu sắc trong xã hội.

Dịp này, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, Thành ủy, UBND TP.HCM cùng các đơn vị phối hợp đã tạo điều kiện để cuộc thi được tổ chức trang trọng.

Giải mã chìa khóa tạo nên các clip triệu lượt xem

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phần giao lưu giải mã "Chìa khóa thành công". Tại đây, đại diện ê kíp sản xuất các video viral (có sức lan tỏa mạnh) của Công an TP.HCM cùng các chuyên gia đã chia sẻ năm đặc điểm cốt lõi để một clip về đề tài an ninh trật tự có thể thu hút hàng triệu lượt xem trên không gian mạng.

Đại úy Võ Minh Phương, Đại úy Nguyễn Ngọc Hiền và Đại úy Ngô Nguyễn Anh Huy chia sẻ về hành trình từ một tình huống thực tế trở thành một câu chuyện lay động cộng đồng. Ảnh: H.TÂM

Nhà báo Tạ Bích Loan và Trung tá Đỗ Tấn Tài (Phòng Công tác chính trị, Công an TP.HCM) đã cùng trao đổi về phương pháp kể chuyện hiệu quả.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an cũng chia sẻ những kỷ niệm có thật về công tác cứu nạn cứu hộ, triệt phá tội phạm mạng. Đây là nguồn chất liệu thực tế sống động cho các tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên.

Khoảnh khắc ấn tượng của buổi lễ là khi 1.600 đại biểu cùng bật đèn flash điện thoại, tạo hình biểu tượng lá chắn trên quảng trường. Hành động này thể hiện sự đồng lòng và cam kết bảo vệ bình yên Tổ quốc trên cả đời thực lẫn không gian số.

Kết thúc buổi lễ, Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã chính thức phát động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng cuộc thi, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".