Xác minh clip tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy 3 khúc đánh người 18/04/2026 16:10

(PLO)- Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, mời những người trong clip dùng gậy 3 khúc đánh người tại giao lộ Mã Lò - Lô Tư, TP.HCM lên làm việc.

Ngày 18-4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người mặc đồng phục xe ôm công nghệ dùng hung khí tấn công người đi đường. Công an phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan trên địa bàn để làm rõ vụ việc.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 ngày 16-4 tại giao lộ đường Mã Lò - Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Theo nội dung clip, vào thời điểm trên, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ khi di chuyển đến giao lộ này thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với hai người đi xe máy. Sau một hồi lời qua tiếng lại, người mặc áo xe ôm công nghệ bất ngờ mở cốp xe, lấy ra một cây "gậy 3 khúc" lao đến tấn công đối phương.

Nam tài xế mặc đồ xe ôm công nghệ đã dùng gậy ba khúc đánh đối phương. Ảnh cắt từ clip

Bị đánh bất ngờ, một trong hai nam thanh niên đi xe máy đã bỏ chạy. Sự việc chỉ dừng lại khi được người dân đi đường can ngăn. Sau đó, các bên liên quan đều lên xe rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 18-4, đoạn clip trên được phát tán rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận về hành vi côn đồ khi tham gia giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính và mời những người liên quan lên làm việc, xử lý theo quy định.