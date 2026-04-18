Cảnh sát lặn tìm nam tài xế xe ôm nghi nhảy cầu Xáng 18/04/2026 12:21

(PLO)- Cảnh sát đang triển khai lực lượng lặn tìm dưới lòng sông sau khi phát hiện xe máy của một người đàn ông nghi nhảy cầu Xáng vào sáng 18-4.

Ngày 18-4, Công an xã Tân Hiệp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tại huyện Hóc Môn, TP.HCM tổ chức tìm kiếm một người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử.

Nạn nhân bước đầu được xác định là ông H (55 tuổi), hành nghề xe ôm truyền thống tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Cảnh sát đang tìm kiếm người đàn ông xe ôm. Ảnh: H.TÂM

Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu Xáng phát hiện một chiếc xe máy dựng sát thành cầu nhưng không thấy người điều khiển. Nghi vấn có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy được xác định là phương tiện mưu sinh hàng ngày của ông H. Một số vật dụng cá nhân liên quan cũng được tìm thấy trên cầu.

Nhiều đồng nghiệp và người dân sống gần khu vực bệnh viện cho biết những ngày gần đây ông H có biểu hiện tâm lý bất thường. Ông tỏ ra buồn phiền, khác với tính cách ngày thường.

Đến gần trưa cùng ngày, việc tìm kiếm người đàn ông hiện vẫn chưa có kết quả. Ảnh: H.TÂM

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã được huy động để triển khai các phương án lặn tìm dưới lòng sông. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.