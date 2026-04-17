Lan tỏa truyền thống 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân 17/04/2026 17:21

Ngày 17-4, tại TP.HCM, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4-2026, đồng thời phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026.

Hội nghị được tổ chức vào ngày 17-4 tại TP.HCM. Ảnh: H. TÂM

Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND) (12/7/1946 – 12/7/2026), qua đó không chỉ cung cấp thông tin thời sự quan trọng mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, củng cố sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Dự và chủ trì hội nghị có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đảng ủy trực thuộc, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành và nhiều cơ quan báo chí.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: H. TÂM

Khẳng định truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân

Phát biểu chào mừng, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị gắn với phát động Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ XII mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh toàn lực lượng Công an nhân dân hướng tới kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (ANND). Theo ông, đây là dịp để tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cũng như các địa phương, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANND đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H. TÂM

Ông khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng ANND luôn giữ vững lời thề “Một lòng với Đảng, một dạ với dân”, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và bình yên của Tổ quốc. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm lập nên những chiến công thầm lặng; hàng nghìn người đã anh dũng hy sinh, viết nên những trang sử vàng chói lọi của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Mỗi chiến công là một bản hùng ca, mỗi tấm gương là một ngọn lửa. Chính những giá trị đó đã hun đúc nên bản lĩnh, khí phách và truyền thống anh hùng của lực lượng ANND. Phần thưởng lớn nhất mà lực lượng nhận được chính là niềm tin của nhân dân.

Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tự hào về truyền thống mà còn phải biến truyền thống thành động lực hành động. Lực lượng ANND tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; nâng cao năng lực dự báo chiến lược; chủ động kiểm soát các nguy cơ an ninh; đồng thời đi đầu trong chuyển đổi số, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: H. TÂM

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các ban, bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân. Công tác tuyên truyền đã góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp, những tấm gương tiêu biểu, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng.

Định hướng tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được theo dõi phim tài liệu về lực lượng ANND, đồng thời nghe hai chuyên đề quan trọng. Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, trình bày về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND cùng các hoạt động kỷ niệm. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cung cấp thông tin về tình hình thế giới, kết quả đối ngoại nổi bật của Việt Nam thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cũng đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, các cấp, các ngành cần tập trung tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 80 năm của lực lượng ANND, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy trình bày các định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: H. TÂM

Ngay sau hội nghị, Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII năm 2026 được tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời khuyến khích sáng tạo các sản phẩm truyền thông có giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đánh giá, sau 11 mùa tổ chức, giải thưởng đã trở thành một thương hiệu uy tín cấp quốc gia, là nơi hội tụ những tác phẩm thể hiện tình yêu đất nước, con người Việt Nam.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII. Ảnh: H. TÂM

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác thông tin đối ngoại cần được nâng tầm cả về nội dung lẫn hình thức. Không chỉ dừng lại ở việc “kể câu chuyện Việt Nam”, các sản phẩm truyền thông cần truyền cảm hứng về một Việt Nam đổi mới, năng động, có tầm vóc và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Giải thưởng lần thứ XII đặt ra 3 yêu cầu đột phá gồm làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị chiều sâu và tăng tính lan tỏa, hội nhập. Trong đó, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ, các nhà sáng tạo nội dung số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đồng thời, cần huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Giải thưởng xét tặng các tác phẩm thuộc 8 hạng mục gồm báo chí, phát thanh, truyền hình, sách, ảnh, sản phẩm số - đa phương tiện và các sáng kiến có giá trị thông tin đối ngoại. Đối tượng tham gia không giới hạn, bao gồm cả cá nhân và tập thể trong và ngoài nước. Các tác phẩm được xét giải phải được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-7-2026, với hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 5-8-2026.

Các vị lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức phát động giải thưởng. Ảnh: H. TÂM

Ban Tổ chức kỳ vọng giải thưởng sẽ tiếp tục là diễn đàn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, đặc biệt trong thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Tăng cường thực tiễn, gắn lý luận với mô hình cụ thể

Trong khuôn khổ chương trình, trước đó ngày 16-4, các đại biểu đã có chuyến nghiên cứu thực tế tại tỉnh Tây Ninh, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và tham quan Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Cùng ngày, các đại biểu cũng khảo sát các mô hình tiêu biểu của Công an TP.HCM như trạm công dân số và bộ phận một cửa tại các phường. Qua đó, đại biểu được trực tiếp tìm hiểu cách thức vận hành, các tiện ích phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, dân sinh, y tế, cũng như trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng mô hình phục vụ nhân dân hiệu quả.

Những hoạt động thực tiễn này góp phần giúp đội ngũ báo cáo viên có thêm tư liệu sinh động, từ đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, bảo đảm gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.