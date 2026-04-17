Công an bắt kẻ trộm điện thoại của chuyên viên tập đoàn Samsung 17/04/2026 12:29

(PLO)- Để điện thoại tại quầy thu ngân cửa hàng Thế Giới Di Động rồi bị mất trộm, nam chuyên viên tập đoàn Samsung đã được Công an xã Phú Hòa Đông, TP.HCM hỗ trợ tìm lại nhanh chóng.

Ngày 17-4, Công an xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) vừa tổ chức trao trả tài sản cho anh Nguyễn Nhật Tân (ngụ xã Củ Chi, TP.HCM) sau khi nhanh chóng khám phá vụ trộm xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 13-4, anh Tân, là chuyên viên đào tạo của Công ty Smollan thuộc Tập đoàn Samsung, đến cửa hàng Thế Giới Di Động trên Tỉnh lộ 15, xã Phú Hòa Đông để hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên.

Công an xã Phú Hòa Đông đã nhanh chóng xác định nghi phạm, thu hồi tài sản trả lại cho anh Tân. Ảnh: CA

Trong quá trình làm việc, anh Tân mang theo một điện thoại Samsung S26 phục vụ việc đào tạo. Khi đang hướng dẫn, có khách đến cửa hàng nên anh để điện thoại tại quầy thu ngân rồi di chuyển sang khu vực khác ngồi chờ. Sau khi khách rời đi, anh quay lại tiếp tục công việc thì phát hiện chiếc điện thoại đã không còn.

Kiểm tra lại và trích xuất hình ảnh từ camera của cửa hàng, anh Tân xác định tài sản của mình đã bị lấy trộm nên đến Công an xã Phú Hòa Đông trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Hòa Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét đối tượng. Từ dữ liệu camera và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an sớm xác định người thực hiện hành vi trộm cắp, tiến hành mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi lợi dụng sơ hở để lấy trộm điện thoại tại quầy thu ngân. Tang vật sau đó được thu hồi nguyên vẹn.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Phú Hòa Đông đã hoàn tất việc xác minh, xử lý ban đầu và tổ chức trao trả lại tài sản cho anh Tân.

Nhận lại tài sản, anh Tân bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự nhanh chóng và hiệu quả trong công tác của lực lượng Công an xã, đồng thời gửi thư cảm ơn đến đơn vị.

Theo Công an xã Phú Hòa Đông, vụ việc tiếp tục là lời nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân, nhất là tại những nơi đông người, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp.