Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân chứa Sibutramine 26/04/2026 12:13

(PLO)- Công an TP.HCM khởi tố vợ chồng Trần Thị Như Hảo và Nguyễn Trọng Anh về hành vi trộn chất cấm Sibutramine vào nhiều loại thực phẩm chức năng giảm cân.

Ngày 25-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo (27 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Trọng Anh (31 tuổi, cùng ngụ phường Thới An, TP.HCM) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh với tội phạm liên quan môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vợ chồng Anh và Hảo để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: CA

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân nhãn hiệu Emo’s có chứa chất cấm, do Trần Thị Như Hảo cùng chồng là Nguyễn Trọng Anh tổ chức, hoạt động thông qua pháp nhân Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành, đặt tại xã Bình Mỹ.

Ngày 30-3-2026, Phòng PC03 phối hợp Công an xã Bình Mỹ và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra trụ sở công ty cùng các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TP.HCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi).

Hảo và Anh đã tổ chức sản xuất thực phẩm chức năng từ năm 2018 đến nay. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 5.200 gói thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo’s gồm nhiều loại như sữa tách béo, bột trà cam, cà phê, trà chanh, trà dâu, trà đào hòa tan; cùng 639 kg bột nguyên liệu, tám thiết bị máy móc sản xuất và 32.950 bao bì, vỏ hộp nhựa in nhãn hiệu Emo’s.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, Hảo và Anh tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân với quy mô tương đối bài bản, có đầu tư máy móc, thuê nhân công.

Các sản phẩm do vợ chồng Anh và Hảo sản xuất không có tác dụng giảm cân như quảng cáo. Ảnh: CA

Dù các sản phẩm không có tác dụng giảm cân như quảng cáo, nhưng để thu hút người tiêu dùng, tăng doanh thu, hai người này đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu sản xuất. Đây là chất có tác dụng làm giảm cảm giác thèm ăn, song tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe như ảnh hưởng tim mạch, gây đau tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp… và đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Công an phát hiện vợ chồng Anh và Hảo đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu sản xuất. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, đường dây này đã sản xuất, tiêu thụ lượng lớn thực phẩm chức năng chứa chất cấm, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỉ đồng. Riêng trong tháng 2 và tháng 3-2026, số hàng hóa vi phạm được đưa ra thị trường có giá trị hơn 3,4 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 5.200 gói thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo’s gồm nhiều loại như sữa tách béo, bột trà cam, cà phê, trà chanh, trà dâu, trà đào hòa tan. Ảnh: CA

Ngày 25-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo và Nguyễn Trọng Anh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tiếp tay sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.