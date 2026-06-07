Bí mật bên trong đường dây sản xuất vũ khí vừa bị triệt phá 07/06/2026 18:16

Ngày 7-6, Công an Hà Tĩnh cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố chín bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, cung cấp linh kiện súng hoạt động trên nhiều tỉnh, thành.

Đầu tư máy CNC và hàng nghìn đơn hàng linh kiện súng

Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy phía sau các đối tượng trực tiếp lắp ráp, mua bán súng còn tồn tại những cơ sở chuyên sản xuất linh kiện, bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng với quy mô lớn.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng (thứ 2 từ phải sang), Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Từ các tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định nhiều nghi phạm đang hoạt động tại TP.HCM và Đồng Nai, giữ vai trò cung cấp nguồn linh kiện cho toàn bộ đường dây.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với tinh thần “đánh cả đường dây”, Công an Hà Tĩnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành ba tổ công tác phối hợp với lực lượng chức năng tại TP.HCM và Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp hai cơ sở cơ khí hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng.

Bề ngoài, các cơ sở này chỉ là những xưởng cơ khí thông thường. Tuy nhiên, bên trong được đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC hiện đại, vận hành khép kín, không treo biển hiệu, không quảng bá hoạt động và lắp đặt nhiều camera giám sát để đối phó cơ quan chức năng.

Cùng thời điểm, công an triệu tập làm việc với Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ điều tra.

Khám xét các địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện dùng để lắp ráp súng, cùng bốn máy phay CNC, một máy tiện CNC, hai máy tính và nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP.

Số linh kiện này được bán cho nhiều đầu mối trong nước và nước ngoài với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động sản xuất diễn ra trong thời gian dài, có tính chuyên nghiệp và khép kín, tạo ra nguồn cung linh kiện vũ khí với số lượng lớn. Nếu không bị phát hiện kịp thời, các linh kiện này có thể tiếp tục được lắp ráp thành nhiều khẩu súng hoàn chỉnh và phát tán ra ngoài xã hội.

Đấu tranh bước đầu, các nghi phạm thừa nhận đã đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng PCP rồi cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Hà Tĩnh làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng (trú Đồng Nai), người trực tiếp thiết kế bản vẽ và sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3 - bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ án, các sản phẩm do Tráng thiết kế được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó. Đây là mắt xích quan trọng giúp ban chuyên án làm rõ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí.

Vũ Mạnh Quyết (TP Đồng Nai) đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP. Ảnh: CACC.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh, cho biết đây là chuyên án có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Việc triệt xóa các cơ sở sản xuất linh kiện đã giúp bóc gỡ tận gốc đường dây, ngăn chặn nguồn cung vũ khí quân dụng trái phép phát tán ra xã hội.

Lần theo dấu vết từ không gian mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh.

Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài cùng các tang vật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Telegram, Viber không chính chủ để liên lạc, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ súng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác đồng loạt triển khai tại Lào Cai và Ninh Bình, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, thu giữ số lượng lớn súng hơi nén PCP, súng bắn đạn ghém, thân súng tự chế, đạn chì cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất vũ khí.

Mở rộng điều tra, cơ quan an ninh tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ thêm nhiều vũ khí và linh kiện chế tạo súng.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố chín bị can. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng xây dựng quy trình sản xuất, lắp ráp súng tương đối hoàn chỉnh, hoạt động có tổ chức và liên kết giữa nhiều địa phương.

Theo Công an Hà Tĩnh, việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn mà còn phát hiện, triệt xóa hai cơ sở chế tạo linh kiện súng được ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc xưởng cơ khí dân dụng, qua đó ngăn chặn nguy cơ phát tán vũ khí ra ngoài xã hội.