50 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán súng quân dụng liên tỉnh 22/05/2026 18:57

(PLO)- Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Chiều 22-5, Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành.

Tang vật súng Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ. Ảnh: CA

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất, chế tạo, mua bán súng quân dụng với số lượng lớn.

Qua xác minh, công an xác định các đối tượng hoạt động tinh vi, hình thành đường dây khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ súng. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản “rác” trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo trực tiếp phá án thành công.

Ngày 18-4, Công an Hà Tĩnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Ninh Bình.

Nguyễn Đức Hiệp (36 tuổi, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai) bị bắt giữ. Ảnh: CA

Tang vật thu giữ gồm 65 thân súng tự chế, 6 khẩu súng hơi nén PCP, 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém, 10 kg đạn chì, hơn 21,8 kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo súng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ máy ép đạn, máy tiện mini gia công nòng súng, 2 máy bơm hơi nạp khí cho súng PCP cùng hàng trăm phụ kiện như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn, ống bọc nòng…

Tang vật Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10 kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định đối với các bị can Trần Minh MInh Đức, Đỗ Cao Thành và Trần Minh Sỹ. Ảnh: CA

Đồng thời, cơ quan điều tra triệu tập, đấu tranh với 6 người liên quan, gồm: Trần Minh Đức (29 tuổi, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (35 tuổi, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (40 tuổi, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) cùng 3 người trú tại Hà Tĩnh.

Ngày 6-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khởi tố 6 bị can trên về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ án đang được Công an Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.