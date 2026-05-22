Đang chở 300 cây thuốc lá lậu trên ô tô con thì bị công an bắt giữ 22/05/2026 15:18

(PLO)- Phát hiện ô tô chở 300 cây thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ, Công an TP Huế đã khởi tố hai người để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Ngày 22-5, Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo (55 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (52 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Trị) về tội buôn bán hàng cấm.

Hai người dùng ô tô vận chuyển 3.000 bao thuốc lá lậu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng CSGT và Công an phường Phong Thái dừng, kiểm tra xe ô tô con do Đặng Hữu Tảo điều khiển, chở theo Nguyễn Thị Phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet Special và 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Change. Cả 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận mặc dù biết hành vi thu mua, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi nên đã câu kết, thống nhất thực hiện.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, không tiếp tay, bao che cho những người vi phạm.