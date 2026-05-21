Cháy kho điện máy ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM 21/05/2026 16:36

(PLO)- Vụ cháy dữ dội xảy ra tại kho điện máy ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, nhà xưởng đổ sập sau nỗ lực dập lửa của cảnh sát.

Ngày 21-5, lực lượng chức năng TP.HCM đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn tại kho điện máy nằm trên đường số 10, xã Xuân Thới Sơn.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, một số công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng thì phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ khu vực chứa hàng hóa.

Nhiều người hô hoán báo động.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ đám cháy. Ảnh: H.TÂM

Ngay lập tức, hàng chục công nhân đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa tại chỗ. Một nhóm khác lao vào dòng khói đặc, cố gắng di dời các mặt hàng điện máy có giá trị ra khu vực an toàn để giảm thiểu thiệt hại.

Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Cảnh sát sau đó có mặt chia nhiều hướng tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: H.TÂM

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Các chiến sĩ cứu hỏa đã triển khai nhiều mũi vòi rồng, phun nước áp lực cao từ nhiều hướng để cô lập đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang các khu dân cư lân cận. Sau hơn 30 phút nỗ lực, cảnh sát đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản hư hại. Ảnh: H.TÂM

Vụ cháy lớn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến phần lớn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản và linh kiện điện tử bên trong bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.