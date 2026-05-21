Người đàn ông dùng hung khí đánh người trên đường Phan Đăng Lưu ra đầu thú 21/05/2026 12:16

(PLO)- Chỉ chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi dùng hung khí đánh người đàn ông cùng ngồi trên xe tải tại khu vực đường Phan Đăng Lưu (phường Đức Nhuận, TP.HCM), Bùi Văn Toản đã bị lực lượng công an truy xét, vận động ra đầu thú.

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Đức Nhuận củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối với Bùi Văn Toản (48 tuổi, quê Ninh Bình) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 20-5, trước căn nhà số 226 đường Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, xe tải biển số 50H-073.17 dừng sát lề đường Phan Đăng Lưu. Lúc này trên xe có ba người đàn ông gồm ĐAT (42 tuổi, ngụ TP.HCM, là tài xế), ông VĐĐ (52 tuổi, quê Thanh Hóa) và Bùi Văn Toản.

Toản tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Xuất phát từ mâu thuẫn, Bùi Văn Toản bất ngờ kéo ông Đ từ trên cabin xe tải xuống đường. Tại đây, Toản lao vào dùng hung khí tấn công trực diện, liên tiếp vào vùng đầu ông Đ.

Thấy vậy, anh Tài (tài xế) đã lao vào can ngăn hết lời nhưng Toản vẫn tỏ ra hung hãn, bất chấp để hành hung nạn nhân. Sau khi đánh đập dã man khiến ông Đ bị thương nặng, Toản nhanh chóng leo lên xe tải rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm gục.

Hung khí mà Toản sử dụng để đánh nạn nhân. Ảnh: CA

Vụ việc xảy ra ngay trên đường phố đông người qua lại khiến nhiều người bức xúc, bất bình trước thái độ xem thường pháp luật của người đàn ông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Đức Nhuận đã khẩn trương phối hợp cùng Tổ công tác số 5 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ để truy xét phương tiện và xác minh danh tính những người liên quan.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày (chưa đầy ba giờ sau khi gây án), Bùi Văn Toản đã đến trụ sở Công an phường Đức Nhuận đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.