Công an TP.HCM truy nã Thái Phong Thiên 21/05/2026 11:25

Ngày 21-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Thái Phong Thiên (33 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Võ Ngọc Trân có quan hệ hợp tác kinh doanh với vợ chồng chị PTHH tại địa chỉ 84-86 đường 41, phường Tân Hưng, TP.HCM. Đến ngày 29-11-2024, do phát sinh mâu thuẫn, Trân đồng ý bán lại toàn bộ thiết bị đã đầu tư cho chị H với giá 260 triệu đồng rồi kết thúc hợp tác.

Công an TP.HCM truy nã Thái Phong Thiên và yêu cầu người này ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Ảnh: CA

Đến ngày 9-12-2024, Nguyễn Đức Hào (nhân viên tiếp tân do Trân tuyển dụng) thông báo cho Thái Phong Thiên và Trân biết máy trị liệu sóng xung kích hiệu Zimmer của chị H đang bị hỏng, để trong kho chờ sửa chữa.

Thông qua mạng xã hội Zalo, Thiên đã chỉ đạo Hào lấy trộm máy Zimmer này. Để tránh bị phát hiện, Thiên hướng dẫn Hào rút nguồn wifi nhằm ngắt kết nối hệ thống camera giám sát. Hào đã lén lút lấy máy mang về nơi ở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM cất giấu, sau đó đem đến một cơ sở trị liệu trên đường Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh giao cho Trân và Thiên.

Ngày 13-12-2024, chị H kiểm tra tài sản, phát hiện mất máy nên trình báo công an. Theo kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản, chiếc máy trị liệu sóng xung kích hiệu Zimmer, loại enPlus Version 2.0 (xuất xứ Đức, sản xuất năm 2016) tại thời điểm bị mất trộm có giá trị 132 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Phong Thiên về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Thiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 5-1-2026.

Để phục vụ điều tra, Công an TP.HCM yêu cầu Thái Phong Thiên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Mọi thông tin về đối tượng truy nã Thái Phong Thiên, người dân báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02); địa chỉ: số 2 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, TP.HCM hoặc số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Liên hệ Điều tra viên Trần Văn Thái hoặc Cán bộ điều tra Bùi Hữu Hạnh qua số điện thoại: 0906546468.