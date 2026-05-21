Lời khai vụ nam thanh niên đấm liên tiếp vào mặt người đàn ông chở bia 21/05/2026 10:59

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã mời làm việc đối với nam thanh niên xô xát, đánh người người đàn ông chở bia gây ùn ứ trên đường Phạm Hùng.

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã truy xét, mời những người liên quan trong clip đánh nhau gây náo loạn trên đường Phạm Hùng về trụ sở làm việc.

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 17-5, tại trước địa chỉ C7/23 đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, TP.HCM), mâu thuẫn xảy ra giữa hai người đang lưu thông trên đường dẫn đến xô xát.

Vụ việc khiến giao thông khu vực này bị ùn ứ cục bộ và gây mất trật tự trên địa bàn.

Công an đã mời làm việc, lập hồ sơ xử lý Hiếu (bên trái) và ông An theo quy định. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT đã mời Lâm Đào Hiếu (22 tuổi, ngụ phường Phú Định), Đặng Nguyễn Tường V (16 tuổi, bạn gái Hiếu) và Phạm Thế An (57 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) về làm việc. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ xe máy hiệu Honda Vario biển số 59LA-273.95 của Hiếu và xe máy biển số 51U1-1527 của ông An để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Lâm Đào Hiếu thừa nhận mình là người điều khiển xe máy và trực tiếp đánh người như trong clip.

Trước đó, hai bên đã dừng xe giữa đường, xô xát. Ảnh: H. TÂM

Hiếu khai nhận mâu thuẫn xuất phát từ việc người đàn ông đi xe máy giống hiệu Honda đã dùng tay níu vào vai của V khi đang chạy xe. Bực tức, Hiếu điều khiển xe đuổi theo và dùng tay đánh vào đầu người này. Sau đó, cả hai dừng xe giữa đường lao vào đánh nhau.

Trước đó, ngày 18-5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh va chạm giữa hai xe máy trên đường Phạm Hùng. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy khi hai xe đang chạy song song, các bên bắt đầu "vung tay múa chân" qua lại. Đỉnh điểm, khi người đàn ông có chở theo thùng bia dừng xe thì bị nam thanh niên ngồi trên xe tay ga đạp vào người.

Chưa dừng lại, khi người đàn ông định bước xuống xe thì nam thanh niên lao tới đấm liên tiếp vào mặt khiến chiếc xe máy cùng thùng bia ngã đổ xuống đường. Dù nhiều người đi đường đã vào can ngăn nhưng hai bên vẫn tiếp tục xô đẩy khiến người đàn ông té ngã ra đường.

Clip sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận bởi hành vi hung hãn của người thanh niên ngay giữa ban ngày tại khu vực đông dân cư.