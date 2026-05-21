Nam thanh niên ở Đắk Lắk đến TP.HCM làm việc rồi mất liên lạc với gia đình 21/05/2026 09:19

(PLO)- Một nam thanh niên ở Đắk Lắk đến TP.HCM làm việc, gửi về gia đình 3 triệu đồng rồi mất liên lạc nhiều tháng qua.

Ngày 21-5, Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang hỗ trợ tìm kiếm tung tích một thanh niên trên địa bàn mất liên lạc nhiều tháng qua.

Anh Tiến đã mất liên lạc với gia đình nhiều tháng qua. Ảnh: C.A

Thông tin ban đầu, tháng 3-2025, anh Lê Xuân Tiến (26 tuổi, ngụ thôn 3, xã Krông Năng) đến TP.HCM làm ăn.

Tuy nhiên, gia đình đã mất liên lạc với anh Tiến gần một năm qua. Gia đình đã dùng nhiều cách để liên lạc nhưng không có tin tức gì về anh Tiến.

Công an xã Krông Năng đề nghị người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn và tại khu vực TP.HCM nếu có thông tin hoặc phát hiện anh Tiến thì liên hệ ngay với đơn vị qua số điện thoại: 02623675567 để giúp anh Tiến sớm đoàn tụ với gia đình.

Trao đổi với PLO, bà Phạm Thị Dũng (mẹ ruột anh Tiến), cho biết khi anh Tiến mới xuống TP.HCM làm việc, gia đình vẫn liên lạc được.

Đến tháng 7-2025, gia đình nhiều lần gọi điện, điện thoại anh Tiến vẫn đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Về sau, số điện thoại anh Tiến mất tín hiệu, không còn đổ chuông.

Vẫn lời bà Dũng, anh Tiến và gia đình không có mâu thuẫn gì. Trong thời gian làm việc tại TP.HCM, anh Tiến có gửi về cho gia đình 3 triệu đồng.

“Khi con trai mất liên lạc bất thường, tôi lo lắng con bị lừa sang Campuchia nên đã báo tin, nhờ công an địa phương hỗ trợ”, bà Dũng lo lắng.