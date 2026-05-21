Sạt lở đá ở Thanh Hóa, 1 người tử vong, 2 người mất tích 21/05/2026 08:28

(PLO)- Một vụ sạt lở đá vừa xảy ra ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa làm một người tử vong, hai người mất tích khi đang khai thác đá.

Sáng 21-5, thông tin từ UBND xã Cẩm Tú, Thanh Hóa, cho biết khoảng 17 giờ ngày 20-5 đã xảy ra vụ sạt lở đá tại khu vực mỏ đá xã Cẩm Tú.

Theo đó, các công nhân gồm anh Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi), ngụ ở tỉnh Lào Cai đang khai thác đá thì bất ngờ bị đất đá từ trên núi sạt lở xuống vùi lấp.

Hậu quả vụ sạt lở đá làm một người tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người hiện đang bị vùi lấp dưới lớp đá sạt lở, chưa được tìm thấy.

Công an tỉnh Thanh Hóa huy động các lực lượng liên quan tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: P.NGA

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Cao Văn Cường đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động các lực lượng liên quan đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất mất tích, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường vụ sạt lở đá để cứu hộ, tìm kiếm người mất tích. Ảnh: P. NGA

Sau khi điều tra làm rõ nguyên nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nội vụ, UBND xã Cẩm Tú và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động.

Giao UBND xã Cẩm Tú phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các lực lượng chức năng và Công ty TNHH Anh Tuấn tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ công tác CHCN; đồng thời, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả. ẢNH: P. NGA

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn trong mùa mưa; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

Yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác CHCN, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

Rà soát toàn bộ quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động khai thác khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc tương tự trong khu vực mỏ của đơn vị.