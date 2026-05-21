Sát hại người tình ở Tây Ninh rồi giả nhảy cầu tự tử 21/05/2026 06:16

(PLO)- Sau khi sát hại người tình tại phòng trọ, nghi phạm dựng hiện trường giả nhảy cầu nhằm bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tối 20-5, thông tin từ phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Nghi phạm sát hại người tình đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Vũ Trọng Tuấn đã bị bắt giữ sau khi gây ra vụ án mạng. Ảnh: MXH

Nạn nhân được xác định là chị ĐTTM (37 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Người bị tình nghi gây án là Vũ Trọng Tuấn (41 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, cả hai chung sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trảng Bàng (Tây Ninh).

Vào khoảng 14 giờ ngày 20-5, giữa chị M và Tuấn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, Tuấn dùng vật sắc nhọn, nghi là dao tấn công làm chị M tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: MXH

Sau khi gây án, hung thủ khóa cửa phòng trọ rồi rời khỏi hiện trường. Đến chiều cùng ngày, người ở phòng trọ kế bên thấy khu vực xung quanh im ắng bất thường nên phá cửa kiểm tra, phát hiện chị M đã tử vong và trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp truy xét nghi phạm.

Theo cơ quan chức năng, sau khi bỏ trốn, Tuấn di chuyển theo hướng Gò Dầu, bỏ lại xe trên cầu để tạo hiện trường giả nhảy cầu tự tử rồi bơi vào bờ tiếp tục lẩn trốn nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định hướng di chuyển, tổ chức truy xét và bắt giữ được Tuấn sau đó.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.