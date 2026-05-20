Bắt tạm giam kẻ xâm hại bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội 20/05/2026 18:58

(PLO)- Công an Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam thanh niên dụ dỗ bé gái 14 tuổi qua mạng xã hội bỏ nhà đi để xâm hại đến mang thai.

Ngày 20-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Da Huy (19 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an công bố lệnh bắt giam

Trước đó, gia đình cháu N (sinh năm 2012, trú tại xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) trình báo cơ quan công an về việc cháu có dấu hiệu bị dụ dỗ bỏ đi khỏi nhà.

Qua phối hợp xác minh, công an đã nhanh chóng tìm được cháu N, đồng thời phát hiện Nguyễn Da Huy (ngụ xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) có dấu hiệu xâm hại đối với cháu bé này.

Kết quả điều tra xác định, thông qua Facebook, Nguyễn Da Huy quen biết cháu N. Sau đó, cả hai phát sinh quan hệ tình cảm và Huy đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến cháu N mang thai.

Tại cơ quan điều tra, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.