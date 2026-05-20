Chấn chỉnh tình trạng 'quấy rối' cá voi săn mồi tại Cù Lao Mái Nhà 20/05/2026 16:59

(PLO)- Chính quyền địa phương ở Đắk Lắk đã khuyến cáo người dân, du khách và chủ các phương tiện không tiếp cận quá gần khu vực cá voi săn mồi tại biển Cù Lao Mái Nhà.

Ngày 20-5, UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị tăng cường các biện pháp bảo vệ nơi cá voi đang săn mồi tại khu vực biển Cù Lao Mái Nhà.

Cá voi xuất hiện khiến nhiều người thích thú. Ảnh: KHÁNH VÂN

Theo UBND xã Ô Loan, thời gian gần đây, tại vùng biển khu vực Cù Lao Mái Nhà xuất hiện cá voi di cư, nổi lên mặt nước săn mồi. Đây là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp tại khu vực biển này, báo hiệu môi trường sinh thái biển có sự phục hồi tích cực.

Tuy nhiên, gần khu vực cá voi săn mồi, xuất hiện tình trạng một số tàu cá, ca nô, du khách, nhiếp ảnh gia tiếp cận quá gần khu vực cá voi xuất hiện để quay phim, chụp ảnh.

Hơn thế, một số phương tiện có dấu hiệu tăng tốc, di chuyển áp sát, bám đuổi cá voi gây ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên và môi trường sống của loài động vật này.

Theo UBND xã Ô Loan, việc sử dụng phương tiện tiếp cận ở khoảng cách gần có thể gây tiếng ồn từ động cơ, làm xáo trộn môi trường sống, ảnh hưởng đến khả năng định hướng, săn mồi và sinh hoạt của cá voi. Tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây tổn thương đối với loài cá này.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, UBND xã Ô Loan đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, nắm tình hình khu vực cá voi xuất hiện. Tham mưu UBND xã triển khai các biện pháp bảo vệ cá voi. Kịp thời có phương án cứu hộ khi phát hiện cá voi bị thương. Tham mưu xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBND xã Ô Loan cũng giao công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng An Hải, nắm tình hình, kiểm tra, theo dõi hoạt động của các phương tiện tàu thuyền; hoạt động tập trung đông người, tổ chức đưa khách tham quan tự phát gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển.

UBND xã Ô Loan khuyến cáo người dân, du khách và các chủ phương tiện không điều khiển phương tiện bám đuổi hoặc bao vây khu vực cá voi xuất hiện. Không tiếp cận quá gần làm ảnh hưởng đến tập tính sinh hoạt tự nhiên của cá voi. Chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếng ồn từ động cơ và không thực hiện các hành vi gây kích động khi phát hiện cá voi xuất hiện. Tuyệt đối không chặn đầu, chặn hướng di chuyển của cá voi.

Theo UBND xã Ô Loan, các trường hợp cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng đến cá voi và môi trường sống tự nhiên của loài cá này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hôm 15-5, du khách đã bắt gặp và quay lại cảnh hai con cá voi xuất hiện, săn mồi tại khu vực biển Cù Lao Mái Nhà. Việc cá voi xuất hiện khiến nhiều người thích thú, tìm tới để xem, chụp ảnh, quay clip.