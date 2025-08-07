Cá voi xuất hiện trở lại, săn mồi trên vịnh Nha Trang 07/08/2025 16:06

(PLO)- Cá voi rất lớn xuất hiện ở khu vực Hòn Mun trong khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều du khách rất thích thú.

Chiều 7-8, ông Trần Văn Phú, Trưởng Bến tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết sáng cùng ngày, có một con cá voi bất ngờ xuất hiện, bơi lội, săn mồi ở khu vực gần đảo Hòn Mun trong khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Theo ông Phú, cá voi xuất hiện săn mồi khiến nhiều du khách đang đi tour tham quan vịnh Nha Trang rất thích thú. Nhiều người dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc kỳ thú này.

Video cá voi săn mồi trên vịnh Nha Trang.

“Cá voi xuất hiện gần Hòn Mun rất lớn, đặc điểm khá giống với cá voi xuất hiện ở khu vực này hồi cuối tháng 7 vừa qua”- ông Phú nói.

Trước đó, từ ngày 22-7, cá voi xuất hiện ở khu vực biển Hòn Rơm sát Hòn Mun trong vịnh Nha Trang.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là cá voi Bryde (Balaenoptera edeni), có tên trong danh sách các động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên khu vực biển gần Hòn Mun thực hiện nghiêm túc năm nhóm nội dung, gồm việc giữ khoảng cách tối thiểu 100 m khi phát hiện cá voi để đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động tự nhiên của loài.

Cá voi săn mồi khu vực biển Hòn Mun sáng 7-8. Ảnh: XH

Cạnh đó, đơn vị cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu, tách cá mẹ khỏi con hoặc cố tình lái vào giữa đàn cá, tránh làm gián đoạn hoạt động sinh học và giao tiếp tự nhiên của chúng; giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn, tắt động cơ khi dừng quan sát; không sử dụng flycam ở độ cao thấp gây tiếng ồn lớn.

Cá voi Bryde sử dụng sóng âm tần số thấp (hạ âm) để định hướng, giao tiếp, nên tiếng ồn từ động cơ, thiết bị bay hay loa phát thanh có thể gây rối loạn chức năng sinh học của cá voi.

Từ tháng 6-2025 đến nay, cá voi xuất hiện liên tục, cho thấy khu vực này có môi trường biển sạch, yên tĩnh, nguồn thức ăn phong phú.