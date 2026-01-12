Tỉnh Đắk Lắk cam kết hoàn thành Chiến dịch Quang Trung vào ngày 15-1 12/01/2026 13:34

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có cam kết với Phó thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành Chiến dịch Quang Trung.

Ngày 12-1, UBND tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, về kết quả thực hiện Chiến dịch Quang Trung.

Người dân vui mừng khi nhận bàn giao nhà mới. Ảnh: T.T

Theo báo cáo, toàn tỉnh Đắk Lắk có 606 nhà được xây dựng mới, 892 nhà bị hư hỏng nặng phải sửa chữa; 5.455 nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần cần khắc phục.

Các lực lượng đã hoàn thành sửa chữa 892/892 nhà bị hư hỏng nặng trước ngày 31-12-2025, đạt tỉ lệ 100%. Số nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần đã thực hiện xong trước ngày 10-12-2025.

Đối với 606 nhà sập, đổ hoàn toàn, phải xây dựng mới, đến nay các lực lượng đã xây dựng hoàn thành 529/606 nhà, đạt tỉ lệ 87,3%. Trong đó, có nhiều căn nhà xây dựng hoàn thành đã được bàn giao cho người dân.

Tỉnh Đắk Lắk cam kết với Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, sẽ hoàn thành Chiến dịch Quang Trung vào ngày 15-1. Riêng 16 căn nhà xây dựng trong khu tái định cư hiện đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19-1.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, 16 căn nhà xây dựng trong khu tái định cư mới. Vì vậy, các đơn vị vừa thực hiện san lấp mặt bằng, vừa xây dựng đường tạm phục vụ thi công nhưng thời tiết không thuận lợi.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, Chiến dịch Quang Trung, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt và quyết liệt của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các đoàn thể.

Những căn nhà mới được xây dựng theo Chiến dịch Quang Trung tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.N

Đồng thời, các lực lượng công an, quân đội, thanh niên, dân quân tự vệ… đã vào cuộc kịp thời với tinh thần “ai có công giúp công, ai có của giúp của”, đã góp phần giúp chiến dịch được triển khai theo tiến độ.

Trong đó, lực lượng quân đội đã huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, tham gia hỗ trợ xây dựng 311 nhà mới; sửa chữa 110 căn nhà.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 530 cán bộ chiến sĩ tham gia với gần 9.648 lượt nhân công, xây dựng mới 176 căn nhà và hỗ trợ 800 triệu đồng.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, các lực lượng tại Đắk Lắk đã tốc hành thực hiện Chiến dịch Quang Trung theo đúng tiến độ.