'Chiến dịch Quang Trung': Mầm xanh nảy nở nơi tâm lũ 05/01/2026 06:00

(PLO)- “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhiều người dân vùng lũ dựng lại nhà, khôi phục sinh kế và ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2026.

Cuối năm 2025, hàng ngàn căn nhà ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bị bão lũ tàn phá, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay. Giữa hoang tàn, “chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã đưa bộ đội về với dân, dựng lại mái ấm, khôi phục sinh kế, giúp người dân ổn định cuộc sống và kịp đón Tết Nguyên đán 2026 trong căn nhà mới.

Những mái nhà mọc lên từ nghĩa tình

Ông Đàn (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) trở về sau vài ngày tránh lũ thì căn nhà của gia đình đã đổ sập hoàn toàn. “Lúc đó tôi không dám nghĩ đến việc xây lại nhà, kinh tế kiệt quệ, chẳng biết bắt đầu từ đâu” - ông Đàn nhớ lại trong hoảng hốt.

Những căn nhà tan hoang sau lũ ở xã Sơn Hòa đang được xây lại. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ngay sau đó, bộ đội về làng thực hiện “chiến dịch Quang Trung”. Các chiến sĩ lội bùn, bất chấp nắng mưa, làm việc ngày đêm để dọn dẹp và dựng nhà mới. Thấy vậy, ông Đàn gọi các con ở xa quay về phụ giúp. Trên nền nhà sập hôm nào, một căn nhà khang trang, vững chắc đã mọc lên.

“Hầu hết chiến sĩ đều trạc tuổi con tôi. Tôi coi họ như con trong nhà. Có được căn nhà mới như hôm nay là ngoài sức tưởng tượng. Tôi biết ơn Đảng, Chính phủ, chính quyền và bộ đội rất nhiều” - ông Đàn xúc động.

Cũng tại xã Hòa Thịnh, bà Nguyễn Thị Diệp (50 tuổi) từng phải co ro trên mái tôn công trình phụ khi lũ về, nhà cửa đổ nát, đàn gà bị cuốn sạch. Nhờ “chiến dịch Quang Trung”, bộ đội dựng lại căn nhà mới, hằng ngày phụ đan sắt, nấu nướng, hoàn thiện công trình. “Khi nhà sập, tôi tưởng hết rồi. Giờ có nhà mới, dù chưa sắm sửa gì cho Tết nhưng có mái ấm là đã có mùa xuân” - bà Diệp chia sẻ.

Cách đó khoảng 400 m, các chiến sĩ của Sư đoàn 315 cũng đang dựng nhà cho các hộ Nguyễn Phích, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Phấn. Đường lầy, xe không qua được, các chiến sĩ phải lội bùn, vác từng viên gạch, chuyển từng tấn cát qua nền trơn trượt.

Dân nhớ tên từng người lính

Tại xã Sơn Hòa, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ thủy điện Sông Ba Hạ, hàng trăm căn nhà bị sập hoặc hư hỏng, làng quê tràn ngập bùn, rác. Những ngày này, tiếng máy trộn hồ, tiếng đập gạch vang lên khắp xóm.

Nhà phải được hoàn thành trong tháng 1-2026 Do bão lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Với mục tiêu Tết này mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “chiến dịch Quang Trung”, với mục tiêu đến ngày 31-12-2025 hoàn thành sửa chữa tất cả nhà cho người dân có nhà phải sửa chữa và đến ngày 31-1-2026 hoàn thành xây mới toàn bộ nhà cho hộ dân phải xây dựng lại. Chỉ sau hơn một tháng phát động, đến ngày 30-12, các tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra. Cùng với đó, đã khởi công xây mới 1.597 nhà, đạt 100%; trong đó đã hoàn thành 671 nhà, đạt 42%. Số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1-2026.

Ông Nguyễn Ngọc Trí (56 tuổi, thôn Trung Hòa) vui mừng khi ngắm căn nhà mới vừa bàn giao. Giữa năm 2025, ông xây nhà cấp 4 trị giá 300 triệu đồng rồi bị lũ cuốn sạch. “Nhờ bộ đội và chính quyền, giờ tôi có lại mái ấm để ổn định cuộc sống” - ông Trí nói.

Bên cạnh nhà ông Trí, ông Nguyễn Cả cũng được bàn giao nhà chống lũ do Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 xây dựng. Chỉ hơn 20 ngày ở gần bộ đội, ông đã thuộc tên từng chiến sĩ. “Mai các anh rút quân, tôi sẽ nhớ lắm. Công bộ đội giúp dân nói không hết được” - ông Cả chia sẻ.

Thiếu tá Trần Văn Thành, trợ lý quân lực Trung đoàn Pháo binh 4, cho biết đơn vị đã đóng góp 858 ngày công, người dân góp thêm 150 ngày công, hoàn thành vượt tiến độ ba căn nhà. “Mưa dầm, công việc khó khăn nhưng nhờ đồng lòng của bộ đội và người dân, mọi việc đều vượt qua. Thấy bà con vui trong căn nhà mới, chúng tôi đã an tâm” - Thiếu tá Thành nói.

Thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, khẳng định: Việc dựng nhà cho dân vùng lũ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính. “Mỗi viên gạch, mỗi mét tường thấm đẫm nghĩa tình quân - dân, là điểm tựa để bà con yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống” - Thượng tá Tuyên nói.

Tái thiết sản xuất, khôi phục sinh kế

Song song với việc dựng nhà, chính quyền địa phương phối hợp quân đội khôi phục sản xuất. Tại xã Hòa Thịnh, kênh mương nội đồng được nạo vét, chuẩn bị cho mùa lúa mới.

Ông Nguyễn Hữu Đường (65 tuổi, thôn Phú Hữu) cho biết gia đình đã chuẩn bị 4 tạ thóc giống cho vụ đông xuân. “Sau lũ, cơ bản mọi thứ đã ổn định, giờ chỉ mong mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu” - ông nói.

Nhiều hộ dân đã tái đàn, mua bò giống, phục hồi sản xuất. Các làng nghề truyền thống như đan lát, làm nón, trồng sen cũng dần hồi phục. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết “chiến dịch Quang Trung” đã xây mới 117 căn nhà, sửa chữa hàng trăm căn khác; hỗ trợ vật tư, giống cây trồng, gạo và vật nuôi để người dân ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh: Tỉnh đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ nhà trong “chiến dịch Quang Trung” trước ngày 30-1-2026, đảm bảo người dân đón Tết trong căn nhà mới, đồng thời tập trung hỗ trợ sản xuất, phục hồi hạ tầng và tái cấu trúc ngành chăn nuôi thủy sản để giảm thiểu thiệt hại thiên tai.•