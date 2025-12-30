Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành sớm 'Chiến dịch Quang Trung' 30/12/2025 10:01

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung", rút ngắn thời gian so với mục tiêu đề ra ban đầu.

Sáng 30-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa nhân văn, nhân đạo cao cả và được mọi chủ thể tham gia với tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình cảm đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Hiện nay, mục tiêu giai đoạn 1 của chiến dịch đã hoàn thành. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cam kết tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành đạt, vượt toàn bộ mục tiêu của chiến dịch và kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao để mọi người dân đều có nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã.

Chỉ sau một tháng phát động, đến nay giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành, cơ bản hoàn thành 100% sửa chữa nhà cho người dân; 100% số nhà phải xây mới đã được khởi công và hoàn thành 42%; đồng thời cam kết sẽ hoàn thành trước 25-1-2026.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp uỷ, chính quyền 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để "Chiến dịch Quang Trung" đạt mục tiêu ban đầu.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" hiện không có khó khăn, vướng mắc đáng kể. Với tinh thần "thừa thắng xông lên", ông yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhân dân, nhất là lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên vào cuộc, chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung", lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thủ tướng cũng yêu cầu cùng với thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung", cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống như thiếu thốn đồ dùng sinh hoạt cơ bản; mua sắm giống cây con, vật tư nông nghiệp để hỗ trợ người dân tái đàn, khôi phục trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản… khôi phục sản xuất; bảo đảm vệ sinh môi trường; sửa chữa, khôi phục hoạt động các trường học, trạm xá.

Các địa phương chủ động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu việc hỗ trợ người dân chủ yếu bằng tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực. Ông lưu ý các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin cổ vũ, động viên và phổ biến cách làm hay, hiệu quả; đồng thời phản ánh tinh thần phấn khởi của người dân, tạo động lực, truyền cảm hứng để cả dân tộc sẵn sàng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.