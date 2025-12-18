'Chiến dịch Quang Trung' ở Khánh Hòa: Niềm vui vỡ òa trong căn nhà mới 18/12/2025 16:32

(PLO)- Nước mắt đã rơi trên đôi gò má đen sạm, khắc khổ của chị Cao Thị Muỗi ở xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi căn nhà mới vừa hoàn thành.

Sau chín ngày thần tốc xây dựng, sáng 18-12, Công an tỉnh Khánh Hòa làm lễ khánh thành, bàn giao căn nhà gắn kết tình cảm công an và nhân dân tại xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là căn nhà nằm trong "Chiến dịch Quang Trung" được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, được Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

Căn nhà thành đống đổ nát sau một đêm

Căn nhà đầu tiên trong chiến dịch được xây cho gia đình chị Cao Thị Muỗi và anh Mấu Trường ở thôn Dốc Trầu.

Căn nhà cấp bốn khang trang của gia đình chị Cao Thị Muỗi. Ảnh: HM

Căn nhà của chị Cao Thị Muỗi và anh Mấu Trường bị đất đá sạt lở vùi lấp sập đổ hoàn trong mưa lũ vừa qua.

Chị Muỗi kể khi đất đá tràn xuống khiến ngôi nhà bị sập, cả gia đình may mắn thoát nạn. Nhưng liền sau đó là nỗi lo cả gia đình đối diện cảnh "màn trời chiếu đất".

"Những ngày sau mưa lũ cứ dài đằng đẵng vì tài sản lớn nhất là ngôi nhà đã bị sập. Hai vợ chồng cùng hai con còn nhỏ bí bách, không nghĩ được sẽ xoay sở như thế nào những ngày tiếp theo"- bà Muỗi cho biết.

Căn nhà là tài sản lớn nhất giờ chỉ còn một đống đổ nát. Cả gia đình phải ở nhờ nhà hàng xóm sau khi nhà bị sập.

Khi được chính quyền thông báo, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng tặng gia đình căn nhà mới, chị Muỗi mấy đêm liền thức trắng.

"Niềm vui vì sắp có nhà mới xen lẫn nỗi lo của trận mưa lũ chưa dứt khiến tôi ngủ không được. Dù vậy, khi nghe gia đình sẽ được hỗ trợ căn nhà mới, cả nhà ai cũng phấn khởi"- chị Muỗi chia sẻ.

Niềm vui của chị Cao Thị Muỗi trong ngày nhận nhà mới. Ảnh: HM

Bà Bo Bo Thị Yến, Chủ tịch UBND xã Đông Khánh Sơn, cho biết gia đình chị Cao Thị Muỗi là hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy.

"Căn nhà là tài sản lớn nhất của gia đình thì đã bị sập. Hai đứa nhỏ đang tuổi đến trường, xã cũng hết sức quan tâm. Nên khi nghe Công an tỉnh sẽ xây nhà mới, bản thân người đứng đầu UBND xã như mình đã giải tỏa sự lo âu rất nhiều"- bà Yếu bày tỏ.

Niềm vui vỡ òa trong căn nhà mới

Sáng 3-12, cùng với nhiều điểm khác, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức khởi công công trình nhà cho gia đình chị Cao Thị Muỗi. Ngày khởi công, bà con họ hàng đến chúc mừng chị Muỗi, anh Trường.

Ngay sau lễ khởi công, hàng chục cán bộ, chiến sĩ lập tức "vào trận". Việc dựng nhà mới cho người dân không chỉ là xây dựng công trình vật chất mà là xây dựng niềm tin, tạo nền tảng để bà con vươn lên sau thiên tai.

Chỉ sau chín ngày, căn nhà cấp bốn với một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh được xây dựng kiên cố.

"Đến hôm nay tôi vẫn không tin đây là sự thật. Cả đêm qua gia đình không ngủ, chỉ mong trời sáng. Tôi vui như trúng số"- anh Trường mừng rỡ nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, UBND xã Đông Khánh Sơn đến chúc mừng gia đình chị Cao Thị Muỗi. Ảnh: HM

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 5-15-12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng để gia đình chị Muỗi, anh Trường xây dựng lại ngôi nhà mới.

Ngôi nhà có diện tích gần 40 m2 được xây dựng kiên cố phù hợp với địa chất, địa hình của vùng triền núi ở xã Đông Khánh Sơn.

Ngoài ra, lực lượng công an còn xây dựng thêm thềm nhà có mái hiên phía trước rộng rãi để phù hợp với văn hóa sinh hoạt của người đồng bào Raglai.

"Sự giúp đỡ cũng như xây nhà thần tốc của lực lượng công an không chỉ giúp người dân bị thiệt hại ở địa phương an cư lạc nghiệp mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hết lòng vì nhân dân phục vụ"- bà Bo Bo Thị Yến nói.