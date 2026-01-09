Còn gần 147 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2025 cần giải ngân 09/01/2026 18:02

(PLO)- Vốn đầu tư công năm 2025 đã giải ngân là hơn 755 nghìn tỉ đồng và để hoàn thành mục tiêu được giao, từ nay đến 31-1 còn gần 147 nghìn tỉ đồng cần giải ngân.

Chiều 9-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta còn khoảng 20 ngày để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025. Đồng thời phải bắt tay ngay vào việc phân bổ, triển khai thực hiện dự án, thúc đẩy giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ngoài ra, giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ.

Thông qua chi tiêu của Nhà nước, đầu tư công trực tiếp làm tăng tổng cầu, là công cụ hữu hiệu để điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đầu tư là một trong những động lực tăng trưởng, trong đó đầu tư công có vai trò dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân và đầu tư FDI, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và sinh kế cho người dân.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Đến hết tháng 12-2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755 nghìn tỉ đồng, đạt 83,7% kế hoạch được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. Ảnh: VGP

"Như vậy, chúng ta còn khoảng 20 ngày trong tháng 1 để giải ngân hết 16,3% số vốn đầu tư công của năm 2025. Đồng thời phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỉ", Thủ tướng nói.

Với yêu cầu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026 để góp phần tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ tại sao cùng một thể chế, cơ chế, chính sách, có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt; những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết.