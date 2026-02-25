Nữ du khách người Mỹ cảm ơn công an vào cuộc vụ đi xe ôm 1 triệu đồng/7 km 25/02/2026 17:56

(PLO)- Nữ du khách người Mỹ đi xe ôm ở Hà Nội với quảng đường chỉ khoảng 7km nhưng tài xế xe ôm đã chạy "lòng vòng" rồi lấy 1 triệu đồng.

Ngày 25-2, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã mời ông Phạm Văn Lịch (62 tuổi)- tài xế xe ôm lên làm việc vì bị phản ánh có hành vi báo số tiền cước cao (1 triệu đồng) của nữ du khách nước ngoài cho quãng đường dài khoảng 7km.

Ông Lịch- chạy xe ôm chở nữ du khách người Mỹ chạy đến điểm cà phê đường tàu rồi yêu cầu chụp ảnh chung.

Vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều hôm qua (24-2), chị Clarissa April- nữ du khách quốc tịch Mỹ đi xe ôm từ khu vực trước cửa Bảo tàng dân tộc học (số 1 phố Nguyễn Văn Huyên) về 66 phố Tràng Tiền. Người chạy xe ôm chở du khách nêu trên không chạy thẳng về 66 phố Tràng Tiền- với quảng đường khoảng 7km mà chạy qua nhiều phố phường.

Công an mời ông Lịch lên làm việc.

Cụ thể, tài xế xe ôm này chở nữ du khách đến nhiều địa điểm ngoài yêu cầu như qua Lăng Bác, đến khu vực phố đường tàu Khâm Thiên (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để nhờ người chụp ảnh chung với nữ du khách…Khi về gần tới nơi, tài xế thông báo cuốc xe có giá 500 ngàn đồng. Đến quán ăn ở Tràng Tiền, thấy trong ví nữ du khách còn tiền tài xế đổi ý đòi 1 triệu đồng. Nữ du khách biết bị tài xế báo giá cao nhưng để tránh rắc rối đã thanh toán đủ và 23 giờ đêm cùng ngày đã nhờ bạn dẫn đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo sự việc.

Nữ du khách người Mỹ nhận lại tiền và nói lời cảm ơn cán bộ công an và gửi lại 200 ngàn đồng cho ông Lịch.

Công an phường Hoàn Kiếm liền vào cuộc xác minh ra người chạy xe ôm nêu trên là ông Lịch.

Tại cơ quan Công an, ông Lịch thừa nhận vi phạm và trả lại 1 triệu đồng cho chị April. Nữ du khách cũng đã đến Công an phường Hoàn Kiếm làm việc và xác nhận không có việc đe doạ và không nhận tròn 1 triệu đồng mà vui vẻ trả cho ông Lịch 200 nghìn đồng tiền xe ôm. Nữ du khách April bày tỏ, nói lời cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của Công an phường Hoàn Kiếm.