Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 18/03/2026 15:40

(PLO)- Tại Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, hai bên khẳng định hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chủ đạo trong quan hệ giữa hai Đảng và hai nước.

Ngày 18-3, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 chính thức diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, hai bên tổ chức nhiều hoạt động trao đổi linh hoạt, đạt kết quả tích cực. Điều này góp phần củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, các hoạt động giao lưu giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước không ngừng được thúc đẩy. Nhờ đó, tình hình biên giới trên đất liền giữa hai nước giữ được ổn định, hòa bình và phát triển.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước khẳng định giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt. Sự kiện diễn ra ngay sau Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất.

Điều này thể hiện vai trò chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng hoa chào đón Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang tham dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Ảnh: TTXVN

Kể từ năm 2014 đến nay, các nội dung hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả và có tính lan tỏa. Đây là một trong những hoạt động biểu tượng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân vùng biên giới hai nước.

Mỗi lần tổ chức đều có sự phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hoạt động này không chỉ thúc đẩy đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng vũ trang mà còn là nền tảng củng cố tin cậy chính trị, xây dựng khu vực biên giới hòa bình.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: QNG

Các Bộ trưởng khẳng định giao lưu đã trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng biên giới. Đây là nhịp cầu gắn kết tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đồng thời, đây cũng là kênh trao đổi quan trọng để đưa hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Việt Nam và Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để tiếp tục vun đắp mối quan hệ này.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục duy trì, thúc đẩy hiệu quả cơ chế này. Mục tiêu nhằm đưa các hoạt động ngày càng đi vào thực chất, khẳng định vị thế là sự kiện đối ngoại chính trị quan trọng hàng năm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc và quan chức Quốc phòng hai nước tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã hội đàm; dự lễ khởi công công trình hữu nghị; trồng cây và thăm các đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới... Chương trình được kỳ vọng tạo động lực cho sự gắn kết hiệu quả giữa lực lượng quản lý biên giới và chính quyền địa phương hai bên.