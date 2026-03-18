Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát, báo cáo việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương 18/03/2026 08:57

(PLO)- Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá kết quả tám năm thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII, bao gồm việc thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của chính sách tiền lương hiện nay.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.

Theo đó, các cơ quan được yêu cầu báo cáo theo đề cương và biểu mẫu do Bộ Nội vụ ban hành, đồng thời cung cấp đầy đủ số liệu liên quan để Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việc này cần hoàn thành và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 27-3.

Đối với khu vực công, các cơ quan cần đánh giá việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở; định kỳ nâng mức lương cơ sở, việc xây dựng chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế. Cùng đó là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu có so sánh tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức với mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp, trên cơ sở số liệu năm 2025.

Đối với khu vực doanh nghiệp, nội dung rà soát bao gồm việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng định kỳ trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia. Việc tự chủ của các doanh nghiệp về chính sách tiền lương thông qua tự thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động về tiền lương.

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá kết quả tám năm thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII về chính sách tiền lương trong khu vực công và tư. Ảnh: HỮU TÂM

Các cơ quan cũng được yêu cầu đánh giá việc thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước, việc thực hiện theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện các nội dung cải cách, trong đó làm rõ mức độ đạt được, các nội dung chưa đạt được - nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong khu vực công, các nội dung đánh giá là về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bao gồm sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng; quy chế thưởng định kỳ; việc tự cân đối ngân sách thực hiện chi thu nhập tăng thêm; việc tự chủ tiền lương ở các đơn vị sự nghiệp công lập...

Còn tại khu vực doanh nghiệp, nội dung đánh giá bao gồm mức độ đạt được, các nội dung chưa đạt được, nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể, về mức lương tối thiểu vùng về chính sách tiền lương tối thiểu vùng theo tháng, theo giờ; việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng; về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập; về chế độ tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, Trung ương và các cơ quan liên quan…

Trong báo cáo cần đưa ra dự báo bối cảnh, tình hình mới ảnh hưởng đến việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Bao gồm dự báo bối cảnh trong và ngoài nước tác động đến cải cách chính sách tiền lương; lao động, việc làm, tiền lương gắn với “cách mạng" tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế; dự báo về nguồn lực cải cách tiền lương...

Các mục tiêu cải cách trong thời gian tới cũng được yêu cầu xác định rõ, bao gồm mục tiêu tổng quát, mục tiêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, kèm theo các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.