Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại Thanh Hóa

ĐẶNG TRUNG

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự lễ truy điệu và an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 27-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa, đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, Lào.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ lần này không chỉ là hoạt động tri ân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cùng các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm 19 anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.
Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hủa Phăn cùng các lực lượng chức năng của hai nước tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hàng nghìn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.
Ngay sau lễ truy điệu, Lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức an táng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm với niềm thành kính và biết ơn sâu sắc.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá trao quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027), Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa càng thêm thấm nhuần giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do; ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để giành được.

Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã góp phần làm cho “đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do”, mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân hôm nay. Đồng thời, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ông ĐẦU THANH TÙNG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

