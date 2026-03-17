Yêu cầu hoàn thiện Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ trước ngày 30-3 17/03/2026 21:08

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội về đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên Chính phủ; hoàn thành trước ngày 30-3.

Chiều 17-3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết Bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao 96 nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2026.

Trong đó, có 2 nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 41 nhiệm vụ thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 01/NQ-CP; 23 nhiệm vụ trọng tâm được giao bổ sung và 30 nhiệm vụ trong Chương trình công tác trình cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, trong số 96 nhiệm vụ trên có 32 nhiệm vụ về xây dựng thể chế. Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự kiến ban hành 46 thông tư theo thẩm quyền.

Tại cuộc họp, đại diện các vụ, cục, lãnh đạo Bộ đã thông tin thêm về tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ lớn trong năm 2026; nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ, để hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Bộ Nội vụ đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là trong tham mưu tổ chức bầu cử và xây dựng thể chế, chính sách.

Bộ đã sát sao, nắm vững tình hình, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn cụ thể, đạt được kết quả rõ nét, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhận định nhiệm vụ đặt trên vai Bộ Nội vụ trong năm 2026 rất nặng nề, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ phải tiếp tục đổi mới về phương pháp và lề lối làm việc, duy trì nền nếp, phong cách, quyết tâm, quyết liệt, chất lượng, hiệu quả làm việc của từng đơn vị thuộc, trực thuộc bộ.

“Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và Chính phủ có rất nhiều việc sẽ tiếp tục giao cho Bộ”- Phó Thủ tướng nói và lưu ý Bộ Nội vụ phải rà soát lại quy chế làm việc để thực hiện thật nghiêm, phân công, phân nhiệm đảm bảo đúng tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả).

Nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, để Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội về đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên Chính phủ. Nhiệm vụ này cần hoàn thành chậm nhất là ngày 30-3.

Xác định năm 2026 là năm dành ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ phải gắn kết chặt chẽ với địa phương, có phương án tiếp tục tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở.

Cùng với đó, bám nắm địa bàn để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết toàn diện những vấn đề phát sinh; lập tổ phản ứng nhanh của Bộ để nắm bắt thường xuyên và kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề được các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ ra, cũng như các vấn đề qua giám sát thường xuyên hàng tháng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan rà soát lại các nội dung kết luận của Bộ Chính trị từ ngày 1-7-2025 đến nay, chỉ rõ những nhiệm vụ nào đã xong, nhiệm vụ nào cần phải tiếp tục triển khai thực hiện.

Đặc biệt, cần khẩn trương đánh giá nhanh việc thực hiện phân cấp, phân quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương.

Liên quan đến vấn đề xây dựng thể chế, Bộ cần rà soát kỹ, tích hợp các vấn đề có liên quan đến phân cấp, phân quyền; khẩn trương hoàn thiện các nghị định hướng dẫn các luật về công chức, viên chức, tiền lương, bảo hiểm xã hội.