Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Cần đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã 18/11/2025 20:26

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu TP Đà Nẵng đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, xem đây là nhiệm vụ then chốt.

Chiều 18-11, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng về thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TP.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh: DNRT

Còn nhiều thách thức

Tại buổi làm việc, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay sau hơn bốn tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy đã vận hành ổn định, thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Qua đó thể hiện rõ ưu điểm của mô hình chính quyền gần dân, phục vụ người dân tốt hơn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mô hình này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng.

Công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp TP đến xã, phường được thực hiện thống nhất, kịp thời, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Việc tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách cùng với cải cách hành chính, chuyển đổi số đã tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ; hướng đến nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

Theo ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sau hợp nhất, TP vừa có những thuận lợi nhưng cũng đối diện không ít khó khăn, thách thức. Riêng khu vực miền núi, vùng lõm sóng còn nhiều, gây trở ngại lớn cho quá trình chuyển đổi số.

Hạ tầng giao thông tại miền núi thường xuyên sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tuyến quốc lộ xuống cấp, hư hỏng nặng, việc khắc phục đòi hỏi nhiều thời gian và nguồn lực.

Thời gian tới, Đà Nẵng phải tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ cấp bách như bố trí tái định cư, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đồng thời vận hành mô hình chính quyền hai cấp ở miền núi với rất nhiều đặc thù.

Ông Quang cho rằng thiên tai liên tiếp vừa qua là "bài kiểm tra" thực tế quan trọng đối với mô hình chính quyền hai cấp.

Kết quả cho thấy chính quyền cơ sở đã quán triệt tốt, vận dụng linh hoạt, chủ động huy động lực lượng tại chỗ để ứng phó với bão lũ, sạt lở và bảo đảm an toàn cho người dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu, TP Đà Nẵng chiều 18-11. Ảnh: PV

Tiếp tục cụ thể hóa việc phân cấp, phân quyền

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của TP Đà Nẵng trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mô hình đã nhanh chóng đi vào vận hành ổn định, thông suốt, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển trong tương lai.

Phó Thủ tướng đánh giá tích cực về việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại Đà Nẵng. Bộ máy tổ chức thông suốt, đồng bộ từ cấp TP đến cấp xã. Chức năng, nhiệm vụ được thực hiện đúng thẩm quyền; các cơ chế, chính sách mới được ban hành kịp thời.

Đà Nẵng đã chủ động giải quyết các vấn đề về cán bộ, công chức viên chức và xử lý hiệu quả những phát sinh liên quan đến trụ sở, tài sản công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Phạm Thị Thanh Trà chỉ ra một số hạn chế và đề nghị TP tiếp tục nỗ lực khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể, giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh.

Đà Nẵng cần đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, xem đây là nhiệm vụ then chốt. Cùng với đó phải rà soát, cơ cấu lại để nâng cao chất lượng cán bộ; đẩy mạnh bồi dưỡng, tập huấn, nhất là về văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng khẩn trương rà soát bộ máy hành chính cấp xã theo tiêu chí phân loại đơn vị hành chính; tiếp tục cụ thể hóa việc phân cấp, phân quyền và đề xuất những sáng kiến phù hợp với thực tiễn.

Phó Thủ tướng lưu ý việc hỗ trợ người dân trong tiếp cận công nghệ thông tin, làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

“Tôi tin tưởng với sự quyết tâm, đồng lòng và tinh thần đổi mới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới”- Phó Thủ tướng nói.