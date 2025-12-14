Siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với 855 nghìn tỉ khi nào hoàn thành?

Sáng 14-12, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.
Siêu dự án 855.000 tỉ đồng
Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có phạm vi nghiên cứu kéo dài dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với tổng chiều dài khoảng 80 km.
Bên cạnh trục đại lộ, dự án còn bao gồm hệ thống công viên cảnh quan, không gian vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha, cùng đó là khoảng 2.100 ha đất phục vụ giải phóng mặt bằng, phát triển các khu đô thị mới.
Dự án được chia thành bốn dự án thành phần độc lập để thuận lợi trong quá trình triển khai.
Dự án thành phần 1 được thực hiện bên tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông, công viên cảnh quan – vui chơi giải trí và giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị.
Dự án thành phần 2 được triển khai bên hữu ngạn sông Hồng, với các hạng mục tương tự. Trong đó, đã bao gồm dự án công viên Phú Thượng trên diện tích khoảng 2 ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 670 tỉ đồng, được xác định là tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu nhằm phục vụ việc khởi công.
Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng, dài khoảng 45 km, có chức năng kết nối với hệ thống đường sắt đô thị của TP Hà Nội trong tương lai.
Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được bố trí chủ yếu tại chỗ dưới hình thức căn hộ chung cư cao tầng trong phạm vi dự án; đồng thời có thể triển khai tại các quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư, bao gồm nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng.
Theo UBND TP Hà Nội, địa điểm thực hiện dự án nằm trên địa bàn 19 xã, phường dọc hai bên sông Hồng. Tổng mức đầu tư toàn dự án dự kiến khoảng 855.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.
Về phương án thanh toán, TP Hà Nội xác định sử dụng quỹ đất tại các khu đô thị nằm trong phạm vi dự án tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị tái định cư thuộc dự án thành phần 4. Các nội dung cụ thể sẽ tiếp tục được làm rõ trong quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ Nghị định 257/2025 về hình thức hợp đồng dự án đặc thù.
Dự án sẽ ảnh hưởng tới 200.000 người dân
Đánh giá về tác động kinh tế – xã hội, UBND TP Hà Nội cho biết dự án phù hợp với định hướng lớn đã được xác lập tại Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển các đô thị hai bên bờ sông Hồng, bảo đảm yêu cầu thoát lũ, phòng chống thiên tai, khai thác hiệu quả không gian và quỹ đất.
Các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu chú trọng quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, ưu tiên xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, từng bước hình thành trục sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.
Theo tính toán sơ bộ, dự án sẽ ảnh hưởng tới khoảng 200.000 người dân sinh sống tại 19 xã, phường nằm dọc hai bên sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn TP Hà Nội từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Cụ thể, bên mạn hữu ngạn sông Hồng dự án sẽ ảnh hưởng tới các hộ dân ở 12 xã, phường, gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.
Phía tả ngạn sông Hồng dự án sẽ ảnh hưởng tới các hộ dân ở bảy xã, phường, gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.
Các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ một phần, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội.
UBND TP Hà Nội khẳng định khi hoàn thành, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ tạo động lực phát triển mới, góp phần thay đổi căn bản diện mạo đô thị hai bên sông, hình thành không gian văn hóa – kinh tế – sinh thái hiện đại, xứng tầm vị thế trung tâm chính trị – hành chính quốc gia của Thủ đô Hà Nội.
Theo báo cáo thẩm tra dự án của Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội được đề nghị phải đặc biệt chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, có hình thức tuyên truyền, vận động, công khai thông tin phù hợp, minh bạch để người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích chung của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thu hồi đất.
TP cũng cần quan tâm thỏa đáng đến công tác hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng bị thu hồi đất, nhất là người dân khu vực bãi sông, đất nông nghiệp hoặc sinh kế phụ thuộc trực tiếp vào mặt bằng bị thu hồi.
Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị trong quá trình triển khai dự án phải xác định, kiểm soát chặt chẽ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm cư. Việc này phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các chính sách đặc thù của TP Hà Nội.
Đồng thời, cần khảo sát kỹ thực trạng, xác định rõ nhu cầu tái định cư cụ thể cho từng nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Việc cập nhật hệ số bồi thường đất ở cho phù hợp thực tế thị trường sẽ góp phần bảo đảm tính khả thi, công bằng, minh bạch và khả năng chi trả kịp thời cho người dân.
Trong quá trình giải phóng mặt bằng, TP cũng cần bảo đảm tốt an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; đồng thời đánh giá đầy đủ tác động môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, kinh tế – xã hội và các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu.