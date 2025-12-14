Siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với 855 nghìn tỉ khi nào hoàn thành? 14/12/2025 09:45

(PLO)- Siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư dự kiến 855.000 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 11.000 ha, trải dài qua 19 xã phường ở hai bên sông Hồng và ảnh hưởng sơ bộ đến 200.000 người dân…

Sáng 14-12, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.

Siêu dự án 855.000 tỉ đồng

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có phạm vi nghiên cứu kéo dài dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với tổng chiều dài khoảng 80 km.

Bên cạnh trục đại lộ, dự án còn bao gồm hệ thống công viên cảnh quan, không gian vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha, cùng đó là khoảng 2.100 ha đất phục vụ giải phóng mặt bằng, phát triển các khu đô thị mới.

Dự án được chia thành bốn dự án thành phần độc lập để thuận lợi trong quá trình triển khai.

Dự án thành phần 1 được thực hiện bên tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông, công viên cảnh quan – vui chơi giải trí và giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị.

Siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng vốn đầu tư 855.000 tỉ, sử dụng 11.000 ha đất trải dài qua 19 xã, phường hai bên bờ sông Hồng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Dự án thành phần 2 được triển khai bên hữu ngạn sông Hồng, với các hạng mục tương tự. Trong đó, đã bao gồm dự án công viên Phú Thượng trên diện tích khoảng 2 ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 670 tỉ đồng, được xác định là tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu nhằm phục vụ việc khởi công.

Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng, dài khoảng 45 km, có chức năng kết nối với hệ thống đường sắt đô thị của TP Hà Nội trong tương lai.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được bố trí chủ yếu tại chỗ dưới hình thức căn hộ chung cư cao tầng trong phạm vi dự án; đồng thời có thể triển khai tại các quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư, bao gồm nhà ở thấp tầng và chung cư cao tầng.

Theo UBND TP Hà Nội, địa điểm thực hiện dự án nằm trên địa bàn 19 xã, phường dọc hai bên sông Hồng. Tổng mức đầu tư toàn dự án dự kiến khoảng 855.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.

Về phương án thanh toán, TP Hà Nội xác định sử dụng quỹ đất tại các khu đô thị nằm trong phạm vi dự án tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị tái định cư thuộc dự án thành phần 4. Các nội dung cụ thể sẽ tiếp tục được làm rõ trong quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ Nghị định 257/2025 về hình thức hợp đồng dự án đặc thù.

Dự án sẽ ảnh hưởng tới 200.000 người dân

Đánh giá về tác động kinh tế – xã hội, UBND TP Hà Nội cho biết dự án phù hợp với định hướng lớn đã được xác lập tại Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển các đô thị hai bên bờ sông Hồng, bảo đảm yêu cầu thoát lũ, phòng chống thiên tai, khai thác hiệu quả không gian và quỹ đất.

Các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu chú trọng quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, ưu tiên xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, từng bước hình thành trục sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có ảnh hưởng đến 200.000 người dân sinh sống tại 19 xã, phường dọc hai bên bờ sông Hồng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo tính toán sơ bộ, dự án sẽ ảnh hưởng tới khoảng 200.000 người dân sinh sống tại 19 xã, phường nằm dọc hai bên sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn TP Hà Nội từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Cụ thể, bên mạn hữu ngạn sông Hồng dự án sẽ ảnh hưởng tới các hộ dân ở 12 xã, phường, gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Phía tả ngạn sông Hồng dự án sẽ ảnh hưởng tới các hộ dân ở bảy xã, phường, gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ một phần, góp phần ổn định đời sống và bảo đảm an sinh xã hội.

UBND TP Hà Nội khẳng định khi hoàn thành, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ tạo động lực phát triển mới, góp phần thay đổi căn bản diện mạo đô thị hai bên sông, hình thành không gian văn hóa – kinh tế – sinh thái hiện đại, xứng tầm vị thế trung tâm chính trị – hành chính quốc gia của Thủ đô Hà Nội.