Hà Nội dự kiến làm hai siêu dự án quy mô hơn 20 nghìn ha 13/12/2025 12:22

(PLO)- Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng hai siêu dự án gồm Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng số vốn lên tới 1,78 triệu tỉ đồng nhằm tạo động lực phát triển mới và diện mạo khang trang, hiện đại cho Thủ đô...

Sáng 13-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII tổ chức hội nghị lần thứ 3 (hội nghị chuyên đề) để xem xét chủ trương đầu tư hai dự án lớn, gồm Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đóng góp cho tăng trưởng của Thủ đô

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây là hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Hà Nội mà còn với vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Các dự án hướng tới mục tiêu tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của Thủ đô từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và trong cả nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, hai dự án cũng sẽ tạo dựng diện mạo mới cho Hà Nội theo định hướng “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo”, từng bước đưa Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh và kết nối toàn cầu.

Ông Ngọc cho biết sau khi Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương, ngày 12-12-2025, tại kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý rất quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa tầm nhìn phát triển trong giai đoạn mới.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ trải dài dọc sông Hồng qua địa bàn 19 xã, phường với quy mô sử dụng khoảng 11 nghìn ha đất. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Nếu được Ban Chấp hành Đảng bộ TP và HĐND TP Hà Nội thông qua, hai dự án dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 19-12-2025 và phấn đấu hoàn thành, khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2030).

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sử dụng 11.000 ha đất

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức vốn đầu tư khoảng 855.000 tỉ đồng.

Dự án có phạm vi triển khai dọc theo sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, phía Hữu Hồng đi qua 12 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân.

Phía Tả Hồng đi qua 7 xã, phường gồm: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ bám sát dọc sông Hồng. Ảnh: Trọng Phú

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần độc lập, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức triển khai, gồm: Dự án thành phần 1 được triển khai tại Tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 được triển khai tại Hữu ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Trong dự án thành phần này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng tại phường Phú Thượng để phục vụ lễ khởi công.

Dự án thành phần 3 là đầu tư tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng với chiều dài khoảng 45 km. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của TP, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng; đồng thời có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư, gồm cả nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào đầu năm 2030.

Khu đô thị thể thao Olympic sử dụng 9.171 ha đất

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỉ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn 11 xã, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa (TP Hà Nội).

Cả hai siêu dự án với tổng vốn đầu tư lên tới gần 1,8 triệu tỉ đồng, quy mô sử dụng đất lên tới hơn 20 nghìn ha sẽ kỳ vọng tạo đà tăng trưởng cũng như diện mạo mới cho Thủ đô.

﻿Ảnh: TRỌNG PHÚ

Quy mô diện tích dự án khoảng 9.171 ha, được định hướng phát triển thành bốn dự án thành phần theo các phân khu chức năng. Trong đó, phân khu A phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao.

Các phân khu B, C và D tập trung phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các khu liên hợp thể thao và các sân vận động đạt đẳng cấp quốc tế.

Quy mô dân số dự kiến của toàn khu đô thị khoảng 800.000 người, thời gian hoàn thành vào năm 2030.

Để phục vụ khởi công dự án tổng thể, tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B sẽ được triển khai trước. Tiểu dự án này có diện tích khoảng 2,1 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 72 tỉ đồng, nằm trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa.