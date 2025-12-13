HĐND TP Hà Nội xem xét chủ trương làm 2 siêu dự án với quy mô hơn 20.000 ha 13/12/2025 15:38

Chiều 13-12, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 29 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua nhiều nội dung rất quan trọng.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết đây là kỳ họp thứ 9 trong năm 2025 và cũng là kỳ họp thứ 3 chỉ trong vòng một tháng của HĐND TP Hà Nội. Điều này thể hiện sự bám sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như tinh thần đồng hành của HĐND TP cùng hệ thống chính trị Thủ đô trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Bà Hà cho hay, vào sáng ngày 11-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Theo bà, đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, chuẩn bị công phu, bài bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, đồng thời nhận được sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

“Đây là cơ hội đặc biệt quan trọng đối với Hà Nội. Nếu không hành động ngay, không linh hoạt, quyết liệt thì Thủ đô có thể bỏ lỡ thời cơ bứt phá”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, UBND TP, Thường trực HĐND TP, các ban của HĐND và các sở, ngành đã khẩn trương phối hợp, làm việc liên tục để cụ thể hóa các nội dung, trình HĐND TP xem xét chỉ sau đúng hai ngày.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Theo đó, kỳ họp sẽ tập trung xem xét ba nhóm nội dung lớn, gồm: Nhóm nội dung thứ nhất gồm bốn nghị quyết nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua, quy định về hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô;

Nhóm nội dung thứ hai là nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND, nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực chỉnh trang, xây dựng đô thị;

Nhóm nội dung thứ ba là xem xét chủ trương đầu tư một loạt dự án lớn, gồm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Dự án Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam TP và nghị quyết về chủ trương thiết lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic tỷ lệ 1/2000 (nếu đủ điều kiện).

Trong đó, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất là 11.000 ha (trài dài trên địa bàn 19 xã phường), tổng vốn đầu tư 855.000 tỉ đồng; dự án Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam Hà Nội có quy mô sử dụng đất là 9.171 ha (trải dài trên địa bàn 11 xã), tổng vốn đầu tư 925.000 tỉ đồng.

Bà Hà nhấn mạnh đây đều là các dự án mang tầm nhìn chiến lược lâu dài, góp phần hình thành không gian phát triển công nghiệp văn hóa ven sông Hồng, đồng thời tạo động lực phát triển khu vực phía Nam TP. Đáng chú ý, hai dự án trong số này nằm trong 10 dự án lớn được Bộ Chính trị lựa chọn để đồng loạt khởi công trên cả nước vào ngày 19-12 tới.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết các nội dung trình kỳ họp đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Ngay trong sáng 13-12, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng đã họp, cho ý kiến đối với các nội dung trước khi trình HĐND TP xem xét, quyết định.

Các chính sách được trình lần này mang tính đột phá mạnh về phân cấp, phân quyền, liên quan đến nhiều lĩnh vực then chốt, có quy mô vốn đầu tư lớn và phạm vi tác động rộng. Mục tiêu là tháo gỡ các rào cản về thủ tục, cơ chế phối hợp và thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại, cải thiện chất lượng sống và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Theo định hướng, các chính sách này sẽ góp phần giúp Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong giai đoạn 2026–2030, phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm động lực phát triển của vùng và cả nước.

Theo đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị các đại biểu HĐND TP phát huy cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu các nội dung, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, thể hiện đầy đủ tiếng nói của cử tri và trách nhiệm với Nhân dân trong sự nghiệp tái thiết và phát triển Thủ đô.