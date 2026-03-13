Nhiều hộ dân Đồng Tháp cho mượn nhà làm điểm bỏ phiếu bầu cử 13/03/2026 15:49

(PLO)- Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều hộ dân ở Đồng Tháp chủ động cho mượn nhà làm điểm bỏ phiếu, hậu cần cho ngày hội toàn dân.

Trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều hộ dân đã cho mượn nhà để tổ chức điểm bỏ phiếu hoặc phục vụ hậu cần.

Nhiệt tình cho mượn nhà làm điểm bỏ phiếu

Theo chính quyền địa phương, tại một số nơi điều kiện đi lại còn khó khăn, cơ sở vật chất hạn chế, việc mượn nhà dân giúp cử tri thuận lợi thực hiện quyền bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Xếp (64 tuổi, ngụ tổ 3, ấp 7, xã Phương Thịnh) cho biết cách đây hơn một tháng, cán bộ xã đã đến trao đổi về việc mượn nhà ông làm điểm bỏ phiếu do địa điểm cũ chật hẹp.

Bà Đào Thị Thuẫn (vợ ông Xếp) trang trí nhà, bàn tiếp khách để làm khu vực bỏ phiếu bầu cử

Gia đình ông Nguyễn Văn Xếp cho mượn nhà làm điểm bỏ phiếu bầu cử

Danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được niêm yết công khai

Gia đình bà Thuẫn cũng chăm sóc lại vườn hoa, cây cảnh trước nhà để tạo không gian gọn gàng, sạch đẹp cho ngày bầu cử

“Vừa nghe nói mượn nhà làm điểm bỏ phiếu là tôi đồng ý ngay. Tôi thấy rất vinh dự khi căn nhà của mình được dùng để tổ chức ngày hội của người dân địa phương”, ông Xếp chia sẻ.

Căn nhà của ông Xếp rộng khoảng 350 m2. Để hỗ trợ tốt cho công tác bầu cử, gia đình ông đã chuẩn bị bàn ghế, bố trí khu vực đặt sáu phòng bỏ phiếu, nơi để xe và nấu ăn phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ. Gia đình cũng chăm sóc lại vườn hoa, cây cảnh trước nhà để tạo không gian sạch đẹp.

Khu vực bỏ phiếu số 2, đơn vị bầu cử số 1 tại ấp 7 có 994 cử tri. Ông Xếp cho biết do sinh sống lâu năm nên nắm rõ từng hộ dân. “Đến ngày bầu cử, nếu thấy hộ nào chưa đi bỏ phiếu, tôi sẽ gọi điện nhắc, trừ những người đi làm ăn xa”, ông nói.

Người dân hỗ trợ cả công tác hậu cần

Không chỉ cho mượn nhà làm điểm bỏ phiếu, nhiều hộ dân tại xã Phương Thịnh còn sẵn sàng hỗ trợ hậu cần. Tại tổ 5, ấp 6, gia đình anh Võ Thanh Hồng đã chuẩn bị bàn ghế, khu vực nấu ăn để phục vụ ba bữa mỗi ngày cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Gia đình anh Võ Thanh Hồng sẵn sàng nấu ăn để phục vụ ba bữa ăn trong ngày cho lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử

Không chỉ cho mượn nhà làm điểm bỏ phiếu bầu cử, người dân còn sẵn sàng hỗ trợ công tác hậu cần

Anh Hồng cho biết mọi việc chuẩn bị đã được gia đình chủ động sắp xếp. “Gia đình tôi rất vui khi được góp sức chuẩn bị bữa ăn và chỗ sinh hoạt cho lực lượng phục vụ bầu cử”, anh Hồng chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Tân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3, cho biết gia đình anh Hồng đảm nhiệm hậu cần tại khu vực bỏ phiếu số 4, nơi có 717 cử tri. Khi biết nhà văn hóa ấp được chọn làm điểm bỏ phiếu, vợ chồng anh Hồng đã chủ động liên hệ địa phương cho mượn nhà làm nơi chuẩn bị hậu cần.

Xã Phương Thịnh có 14 khu vực bỏ phiếu, trong đó có một khu vực đặt tại nhà dân và 10 căn nhà khác phục vụ hậu cần.

Bà Bùi Thị Phiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phương Thịnh, cho biết việc mượn nhà dân giúp tận dụng hạ tầng sẵn có, tạo thuận lợi cho cử tri và tiết kiệm chi phí. Các hộ dân đều nhiệt tình ủng hộ, chủ động quét dọn, trang trí thêm hoa và đèn để không gian tươm tất.

“Qua đó thấy được bầu cử không chỉ là việc của chính quyền mà là ngày hội chung, nơi người dân cùng chung tay góp sức”, bà Phiến nói.

Hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Tháp đang triển khai đúng tiến độ. Toàn tỉnh đã thành lập 102 Ủy ban bầu cử cấp xã, 712 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 2.009 tổ bầu cử phục vụ cử tri.