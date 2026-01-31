Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giám sát công tác bầu cử tại Đồng Tháp 31/01/2026 13:26

Ngày 31-1, Đoàn giám sát do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Đồng Tháp.

Qua giám sát và thảo luận, Đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao các cấp, các ngành tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; thực hiện đúng các quy định pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Công tác bầu cử được triển khai đồng bộ, thống nhất, vào cuộc sớm, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại Đồng Tháp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các xã, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng tiến độ; việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm trình tự, thủ tục, cơ cấu, thành phần. Tỉnh cũng triển khai kịp thời việc cơ cấu Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương; tỷ lệ nữ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp đạt yêu cầu; nội dung chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ hai cơ bản chủ động.

Công tác tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử được thực hiện đúng quy trình; thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cơ bản bảo đảm theo yêu cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ; triển khai đồng bộ, thống nhất và phối hợp hiệu quả ngay từ sớm.

Đồng thời Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục bám sát Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia; tiếp tục quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15-11-2025, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; lựa chọn được những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục rà soát, lập, cập nhật và niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là người đi làm ăn xa, người khuyết tật, người cao tuổi; quan tâm các địa bàn đặc thù như khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu chỉ đạo.

﻿Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc lập, công bố, niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử phải đầy đủ, chính xác, khoa học; danh sách cử tri bảo đảm “không bỏ sót, không nhầm lẫn”, phù hợp đặc thù địa bàn có biên giới, kênh rạch, cù lao và lao động đi làm ăn xa.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chủ động nắm tình hình dư luận, kịp thời giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử theo đúng quy định; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với hình thức phù hợp từng đối tượng cử tri; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc xây dựng kịch bản triển khai bầu cử sát thực tế, dự báo và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; tăng cường giám sát, kiểm tra; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, phiếu bầu và địa điểm kiểm phiếu.

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật về bầu cử; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự, tuyên truyền, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Đồng Tháp có 18 đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu, với 32 người được giới thiệu ứng cử (8 người do Trung ương giới thiệu, 24 người địa phương). Số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 148 người; HĐND cấp xã là 4.239 người.

Tính đến ngày 25-1-2026, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 15/32 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, 80/148 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; cấp xã tiếp nhận 3.061 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Từ nay đến ngày bầu cử 15-3-2026, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tăng cường chỉ đạo thống nhất, tập trung hoàn thành công tác nhân sự, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), kiểm tra, giám sát bầu cử. Đồng thời, hoàn thành các mốc hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng quy định.