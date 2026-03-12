Thanh tra và CSGT chạy thực tế, khảo sát xe khách giường nằm ở miền núi khi trời mưa 12/03/2026 17:06

Ngày 12-3, Đoàn khảo sát liên ngành gồm Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tổ chức chạy thực tế xe khách giường nằm 2 tầng tại các vị trí Km 76 quốc lộ 12, Km 74 quốc lộ 4D ở miền núi phía Bắc.

Thời điểm khảo sát, trời mưa, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, đặc biệt đối với phương tiện có kích thước lớn, trọng tâm cao như xe giường nằm 2 tầng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Khả năng bám đường, ổn định thân xe khi vào cua trên mặt đường ướt; Hiệu quả hệ thống phanh khi đổ dốc dài trong điều kiện mưa;Độ an toàn khi xử lý tình huống bất ngờ tại các khúc cua khuất tầm nhìn; Đánh giá thực tế độ dốc, bán kính cong, hệ thống hộ lan và biển báo cảnh báo nguy hiểm...

Việc khảo sát trong điều kiện thời tiết bất lợi nhằm đánh giá sát thực tế mức độ an toàn kỹ thuật của phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi, từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp quản lý phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT trực tiếp điều khiển xe khách giường nằm 2 tầng chạy thực tế trên các tuyến quốc lộ miền núi. Đồng thời làm việc với công an địa phương và đơn vị quản lý đường bộ để thu thập dữ liệu về điều kiện hình học tuyến đường, hạ tầng giao thông và phương án tổ chức giao thông hiện nay.

Qua quá trình chạy thử, đoàn công tác sẽ đánh giá thêm một số yếu tố vận hành của phương tiện như khả năng leo dốc, độ ổn định khi vào cua, nguy cơ trượt bánh trên các đoạn đường cong bán kính nhỏ cũng như khoảng cách tránh xe khi gặp phương tiện đi ngược chiều.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh quy định và đề xuất giải pháp quản lý đối với xe khách giường nằm 2 tầng khi hoạt động trên các tuyến quốc lộ có địa hình đèo dốc.