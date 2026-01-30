Cấm xe giường nằm 2 tầng chạy trên một số tuyến đường: Cần có lộ trình rõ ràng 30/01/2026 16:09

(PLO)- Đề xuất hạn chế tiến tới cấm xe giường nằm hai tầng hoạt động trên một số tuyến đường miền núi đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam bổ sung quy định cấm xe khách giường nằm hai tầng hoạt động trên các tuyến đường cấp III và cấp IV miền núi vào dự thảo Nghị định trong lĩnh vực đường bộ.

Cơ quan này cũng đề nghị Cục Đăng kiểm nghiên cứu, đánh giá mức độ an toàn của xe giường nằm, cả xe một tầng và hai tầng, khi lưu thông trên các tuyến đường cấp III đến cấp VI miền núi. Trên cơ sở đó, sửa đổi quy định theo hướng không cho phép phương tiện này hoạt động trên các tuyến đường không bảo đảm an toàn.

Hiệp hội không đồng tình siết phạm vi hoạt động

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho rằng xe giường nằm hai tầng hiện nay đều được thiết kế, đăng ký, đăng kiểm và được phép lưu hành. Theo nguyên tắc, phương tiện đã được cấp phép thì phải bảo đảm an toàn khi hoạt động trên hệ thống đường bộ Việt Nam.

“Không có chuyện xe giường nằm hai tầng không bảo đảm an toàn khi lưu thông trên hệ thống đường bộ quốc gia” - ông Quyền nhấn mạnh.

Ông nhắc lại, cách đây khoảng 10 năm, sau một vụ tai nạn xe giường nằm rơi xuống đèo, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã quy định không cho xe giường nằm hai tầng lưu thông trên đường cấp V, cấp VI. Đây là các tuyến đường nhỏ, bề rộng mặt đường tối thiểu 3,5 m, tốc độ thiết kế 20-30 km/h.

Theo quy định hiện hành, chỉ cấm xe khách giường nằm hai tầng hoạt động trên các tuyến đường miền núi cấp V và cấp VI. Ảnh: VÕ TÙNG

Tuy nhiên, theo ông Quyền, sau 10 năm, hệ thống đường bộ đã được nâng cấp đáng kể. Nhà nước hàng năm rà soát và bố trí ngân sách, trong đó có phí bảo trì đường bộ, để xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn. Trong khi đó, nhiều tuyến đường cấp III, cấp IV hiện nay có điều kiện kỹ thuật tốt hơn trước rất nhiều.

“Trong bối cảnh hạ tầng được cải thiện, việc đề xuất cấm cả trên đường cấp III là đi ngược lại thực tế phát triển” - ông Quyền nói.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng cho rằng doanh nghiệp hiện đầu tư phương tiện theo nhu cầu thị trường. Mỗi xe giường nằm có giá vài tỉ đồng. Nếu siết hoạt động, doanh nghiệp sẽ chịu thiệt hại lớn.

Nhiều ý kiến cho rằng xe có thể chuyển sang tuyến khác, nhưng theo ông Quyền, các tuyến này đã có đơn vị khác khai thác, gần như kín “slot”. Nếu cấm, xe không biết đưa đi đâu, doanh nghiệp lâm vào thế khó.

Theo Cục CSGT, xe giường nằm hai tầng có trọng tâm cao. Khi lưu thông qua đường đèo dốc, khúc cua gấp, nguy cơ mất ổn định và lật xe cao hơn nhiều so với các loại phương tiện khác. Từ ngày 15-12-2019 đến 14-12-2025, cả nước xảy ra 352 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách giường nằm, làm chết 241 người, bị thương 270 người. Trong sáu vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết 34 người, có bốn vụ xảy ra trên các tuyến đường miền núi.

Ngoài ra, việc thay đổi chính sách liên tục sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp và người dân, khiến họ e ngại đầu tư. Cấm xe giường nằm cũng làm giảm nguồn cung vận tải hành khách. Khi cung giảm mà cầu không đổi, giá vé có thể tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

“Quan điểm của Hiệp hội là giữ nguyên quy định hiện hành. Nếu có điều chỉnh thì nên theo hướng nới, không nên siết phạm vi hoạt động của xe giường nằm” - ông Quyền nhấn mạnh.

Đồng tình, chủ một hãng xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh cho biết nguyên nhân tai nạn chủ yếu xuất phát từ con người, như lái xe chạy ẩu, vi phạm tốc độ, hơn là do phương tiện.

Để hạn chế tai nạn, cần tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, nâng cao ý thức lái xe và tiếp tục cải thiện hạ tầng giao thông.

Chuyên gia: Cần tính toán kỹ, hạn chế đúng chỗ

Ở góc nhìn khác, T.S Khương Kim Tạo, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho rằng xe giường nằm hai tầng có trọng tâm cao hơn xe ghế ngồi. Dù vẫn nằm trong quy chuẩn cho phép, nhưng đây là phương tiện ở ngưỡng cận trên về an toàn.

Khi lưu thông qua các đoạn đèo dốc, khúc cua gấp, nguy cơ mất ổn định, lật xe của xe giường nằm hai tầng cao hơn so với nhiều loại phương tiện khác. Vì vậy, việc hạn chế xe này trên các cung đường hiểm trở là hợp lý.

Xe giường nằm lưu thông trên đường cao tốc. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, ông Khương Kim Tạo cho rằng không nên cấm một cách đồng loạt. Cần rà soát, xác định rõ tuyến đường nào thực sự nguy hiểm để hạn chế, tuyến nào có thể cho lưu thông kèm các điều kiện ràng buộc như tốc độ, thời gian chạy, hoặc yêu cầu kỹ thuật bổ sung.

“Thực tế, xe giường nằm rất thuận tiện cho người dân. Họ có thể lên xe, nghỉ ngơi và đến nơi khá thoải mái” - ông Khương Kim Tạo nói.

Theo ông, nếu làm tốt việc phân loại tuyến đường, vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải phát triển.

Liên hệ kinh nghiệm quốc tế, ông Khương Kim Tạo cho biết Trung Quốc đã siết hoạt động xe giường nằm hai tầng do họ đầu tư mạnh vào đường cao tốc và đường sắt tốc độ cao. Xe giường nằm chỉ được sử dụng trên những cung đường phù hợp.

“Ở Việt Nam, cần có lộ trình rõ ràng, căn cứ vào điều kiện hạ tầng thực tế và nhu cầu người dân…” - TS Khương Kim Tạo nhấn mạnh.

Ở nhiều quốc gia, họ cấm sản xuất trước sau đó mới tới đơn vị vận tải. Vì vậy, nếu cấm loại phương tiện này cần có kế hoạch 5-10 năm để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị. Đặc biệt, CSGT cần công bố lý do các vụ tai nạn xảy ra để các doanh nghiệp, tài xế cùng nắm. Ví dụ như chạy sai làn, chạy quá tốc độ, tài xế ngủ gật... từ đó có giải pháp. Thậm chí nêu rõ tai nạn giao thông tập trung ở doanh nghiệp nào để có giải pháp phù hợp. Ông Lê Trung Tính - Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM