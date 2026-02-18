Mật độ phương tiện tăng đột biến, cầu Hàm Luông ùn ứ kéo dài 18/02/2026 12:02

(PLO)-Mùng Hai Tết Bính Ngọ, lượng người dân đi chơi Tết tăng cao khiến giao thông qua cầu Hàm Luông trên quốc lộ 60 liên tục bị ùn ứ.

Sáng 18-2 (mùng Hai Tết Bính Ngọ), tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực cầu Hàm Luông trên tuyến quốc lộ 60, gây khó khăn cho người dân đi lại trong dịp du xuân đầu năm.

Hàng ngàn phương tiện chen nhau lên cầu Hàm Luông. Ảnh: HUỲNH DU

Các phương tiện xếp hàng nối dài lên Cầu Hàm Luông. Ảnh: HUỲNH DU

Ghi nhận từ khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, mật độ phương tiện lưu thông theo hướng từ Bến Tre đi Trà Vinh tăng cao đột biến.

Ô tô cùng xe máy nối đuôi kéo dài trên quốc lộ 60 hướng về Trà Vinh, Vĩnh Long. Ảnh: HUỲNH DU

Nhiều ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm, khiến dòng phương tiện bị ùn ứ kéo dài trên tuyến quốc lộ 60.

Các phương tiện rơi vào cảnh “chôn chân” tại nút giao hướng từ cầu Rạch Miễu 2 ra quốc lộ 60. Người tham gia giao thông kiên nhẫn di chuyển từng chút một để thoát khỏi khu vực kẹt xe.

Tại nút giao hướng từ cầu Rạch Miễu 2 ra quốc lộ 60, phương tiện đông kín, ùn ứ, người tham gia giao thông di chuyển rất chậm để qua khu vực. Ảnh: HUỲNH DU

Tình trạng ùn ứ tiếp tục kéo dài từ quốc lộ 60 đến cầu Cái Cấm, với chiều dài đoạn kẹt xe hơn 1km. Các phương tiện nối hàng dài trong điều kiện thời tiết nắng gắt, nhiệt độ gần 40 độ C, điều này khiến việc lưu thông càng thêm khó khăn.

Ô tô, xe máy di chuyển chậm trên cầu Cái Cấm. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ghi nhận, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kẹt xe là do lượng người dân địa phương và các khu vực lân cận đi chơi Xuân, về quê chúc Tết tăng cao trong cùng một thời điểm.

Nhiều người bịt kín để giảm bớt cái nắng nóng trong ngày mùng Hai Tết. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, khu vực cầu Cái Cấm có mặt cắt hẹp, chỉ gồm 4 làn lưu thông (2 làn ô tô và 2 làn xe máy), không đáp ứng được lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong dịp Tết.

Dự báo, tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Hàm Luông có khả năng tiếp tục tái diễn vào cuối buổi chiều cùng ngày, khi người dân quay trở lại sau các hoạt động du Xuân, thăm hỏi đầu năm.