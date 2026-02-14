Bến xe Miền Đông mới nhộn nhịp đưa hành khách về quê ăn Tết
(PLO)- Ngày 26 và 27 tháng Chạp, Bến xe Miền Đông mới xuyên đêm phục vụ hành khách về quê ăn Tết.
Theo ghi nhận của PV PLO, hai bến xe phía Đông TP.HCM gồm Bến xe Miền Đông mới và Bến xe Miền Đông đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp, phục vụ hành khách đi lại xuyên đêm. Các chuyến xe đều đặn rời TP để đưa hành khách trở về quê hương đón Tết như thường lệ.
Các bến xe nhộn nhịp, đông đúc, song không có tình trạng ùn ứ như Bến xe Miền Tây. Nhân viên, bảo vệ tiến hành điều phối phương tiện nhịp nhàng nên dòng xe thoát nhanh.
Chị Thanh Thúy cùng gia đình 5 người về Đắk Lắk (Phú Yên trước đây) cho biết: "Tôi khá bất ngờ vì bến xe đông như vậy khác hẳn những ngày thường. Cảnh xe cộ, người đi về đông đúc đã tạo nên không khí Tết nhộn nhịp. Rất may, bến xe có nhân viên, đoàn viên hỗ trợ nhiệt tình, bà con đi lại thuận lợi".