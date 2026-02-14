Đô thị

Bến xe Miền Đông mới nhộn nhịp đưa hành khách về quê ăn Tết

(PLO)- Ngày 26 và 27 tháng Chạp, Bến xe Miền Đông mới xuyên đêm phục vụ hành khách về quê ăn Tết.
Theo ghi nhận của PV PLO, hai bến xe phía Đông TP.HCM gồm Bến xe Miền Đông mới và Bến xe Miền Đông đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp, phục vụ hành khách đi lại xuyên đêm. Các chuyến xe đều đặn rời TP để đưa hành khách trở về quê hương đón Tết như thường lệ.

Hình ảnh đông đúc nhộn nhịp tại Bến xe Miền Đông mới.

Các bến xe nhộn nhịp, đông đúc, song không có tình trạng ùn ứ như Bến xe Miền Tây. Nhân viên, bảo vệ tiến hành điều phối phương tiện nhịp nhàng nên dòng xe thoát nhanh.

Chị Thanh Thúy cùng gia đình 5 người về Đắk Lắk (Phú Yên trước đây) cho biết: "Tôi khá bất ngờ vì bến xe đông như vậy khác hẳn những ngày thường. Cảnh xe cộ, người đi về đông đúc đã tạo nên không khí Tết nhộn nhịp. Rất may, bến xe có nhân viên, đoàn viên hỗ trợ nhiệt tình, bà con đi lại thuận lợi".

Dưới đây là một số hình ảnh:

Về đêm, bến xe càng đông đúc hơn.
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đi về quê đón Tết.
Nhiều gia đình cùng nhau rời TP.
Theo Bến xe Miền Đông mới, ngày 26 và rạng sáng 27 tháng Chạp bến xe có hơn 600 xe, với 15.000 hành khách xuất bến.
Các chuyến xe chủ yếu về miền Trung và miền Bắc.
Bến xe đã lên mọi phương án để phục vụ hành khách tốt nhất.
Tất cả các khu vực ghế chờ đều kín chỗ.
Bảo vệ, nhân viên điều phối cho người dân ra xe.
Bến xe Miền Đông cũng đông đúc nhộn nhịp.
Phần lớn hành khách từ bến xe đi các tỉnh Tây Nguyên. Dòng người ra vào bến xe khá đều đặn, không xảy ra tình trạng chen lấn hay quá tải.
Những ngày tới, hai bến xe phía Đông TP.HCM tiếp tục nhộn nhịp, đưa các vị khách cuối cùng rời TP.
ĐÀO TRANG
