12.000 chai nước suối nghĩa tình tiếp sức người dân miền Tây về quê đón Tết 13/02/2026 15:12

(PLO)- 12.000 chai nước suối nghĩa tình của nhóm SOS Bến Lức được trao tận tay người dân trên đường về quê, góp phần làm ấm hành trình đón Tết.

Ngày 13-2, tại bãi đất trống ven Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh (hướng từ TP.HCM về miền Tây), hàng ngàn người dân trên đường về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã nhận những chai nước suối mát lạnh cùng lời chúc bình an từ nhóm tình nguyện SOS Bến Lức.

Video: 12.000 chai nước suối nghĩa tình tiếp sức người dân miền Tây về quê đón Tết.

Điểm phát nước đặt trước cây xăng, từ lâu đã trở thành “điểm hẹn” quen thuộc mỗi dịp lễ, Tết. Từng tốp thành viên tất bật hỗ trợ người dân tấp xe vào lề, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, rồi nhanh chóng trao nước suối, gửi kèm những câu chúc năm mới an lành.

Điểm phát nước suối miễn phí khi mỗi dịp lễ, Tết.

Anh Nguyễn Ngọc Tấn, thành viên SOS Bến Lức, cho biết chỉ hơn 5 giờ đứng dọc tuyến quốc lộ, hơn 10 thành viên đã phát 12.000 chai nước suối. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 14 triệu đồng, bao gồm tiền mua nước suối và nước đá, do chính các thành viên vận động đóng góp.

Nhóm SOS Bến Lức có mặt rất sớm để hỗ trợ phát nước suối miễn phí cho người dân về quê.

“Chúng tôi mong góp một phần nhỏ giúp bà con đỡ vất vả trên hành trình về quê, nhất là trong những ngày cao điểm nắng nóng, xe cộ đông đúc” - anh Tấn chia sẻ.

12.000 chai nước suối đã được trao cho bà con về quê.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động phát nước miễn phí, thời gian qua SOS Bến Lức còn duy trì nhiều mô hình hỗ trợ cộng đồng như vá xe miễn phí, giúp đỡ phương tiện hư hỏng dọc đường, triển khai mô hình xe hút đinh, hỗ trợ xe 0 đồng cho người bệnh, nạn nhân tai nạn giao thông và tham gia giữ gìn an ninh trật tự khi có vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Điểm dừng ấm lòng người mỗi dịp xuân về.

Theo ghi nhận, dọc tuyến Quốc lộ 1 không chỉ có SOS Bến Lức mà tại Tây Ninh, Đồng Tháp cũng xuất hiện nhiều nhóm tình nguyện phát nước suối miễn phí cho người dân về quê đón Tết. Những nghĩa cử lặng thầm ấy đang trở thành hoạt động thường xuyên mỗi độ xuân về.

Những chai nước nghĩa tình được người dân trở về miền Tây đón nhận.

Anh Lê Thành Sang (40 tuổi, Cần Thơ) nói: " Tôi xuất phát từ Bình Dương lúc 5 giờ sáng để về quê, khi đến đây khoảng 7 giờ 30 thì mệt quá, nhờ mấy anh em SOS cho chai nước suối để tiếp tục cuộc hành trình, đây cũng là điểm quen thuộc tôi nhận nước suối mỗi khi về quê đón Tết".

Từ những chai nước mát giữa hành trình dài, hình ảnh người dân Bến Lức hiền hòa, hiếu khách và nghĩa tình tiếp tục in đậm trong lòng những người con xa quê mưu sinh, để mỗi chuyến trở về không chỉ là hành trình sum họp mà còn là hành trình của sẻ chia.