Đồng Nai kiểm điểm 1 phó giám đốc sở liên quan sai phạm tại Đảo Ó - Đồng Trường 06/03/2026 16:24

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm sai phạm, thiếu sót đối với Phó Giám đốc Sở Xây dựng liên quan đến sai phạm tại khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường.

Ngày 6-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân liên quan đến sai phạm, thiếu sót trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại khu du lịch Đảo Ó - Đảo Đồng Trường (lòng Hồ Trị An).

Theo đó, cá nhân thuộc thẩm quyền kiểm điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vào thời điểm liên quan sai phạm, thiếu sót thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng đối với khu du lịch Đảo Ó - Đảo Đồng Trường là ông Đỗ Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các bước trình tự kiểm điểm theo quy định. Việc tổ chức kiểm điểm bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật và phù hợp tính chất, mức độ, hành vi vi phạm theo quy định.

Khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường giữa lòng hồ Trị An. Ảnh: VŨ HỘI.

Đề nghị Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh quan tâm phối hợp, cử cán bộ, công chức tham dự họp kiểm điểm; phối hợp, hỗ trợ, chỉ đạo xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định của Đảng liên quan đến kết luận thanh tra (nếu có).

Như PLO đưa tin, năm 2000, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Công ty CP du lịch Đồng Nai (doanh nghiệp Nhà nước) quản lý khai thác phát triển du lịch.

Năm 2017, Công ty Cường Thuận IDICO đã được Công ty CP du lịch Đồng Nai bán “tài sản trên đất” để tiếp tục khai thác du lịch sinh thái. Công ty Cường Thuận IDICO xây dựng nhiều công trình không phép như nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, bể bơi trên hai đảo để kinh doanh du lịch đến nay.

Ngày 11-3-2025 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng với các vi phạm như: hoạt động kinh doanh khu du lịch không có báo cáo thẩm định tác động môi trường và giấy phép liên quan môi trường, không có biện pháp thu gom, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu...

Cùng với phạt tiền, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải dời nhà hàng đến địa điểm phù hợp quy hoạch; tháo dỡ các công trình lắp đặt trái phép.

Ngày 10-3- 2025, Sở NN&MT Đồng Nai đã thực hiện công bố quyết định thu hồi đất tại Khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường với tổng diện tích gần 24 ha để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án đấu giá theo quy định.