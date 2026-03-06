Loay hoay xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên 06/03/2026 18:49

(PLO)- Bốn tháng qua, chủ đầu tư cao tốc La Sơn - Hòa Liên, bộ ngành liên quan vẫn chưa chốt được phương án xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến.

Chiều 6-3, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, trong đó có điểm sạt lở nghiêm trọng tại km50+700 đến km50+800.

Clip Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn kiểm tra điểm sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Cuối tháng 10-2025, vị trí này xảy ra sạt trượt taluy âm, hư hỏng một phần mặt đường, làm đổ tường chắn taluy âm xuống sông. Đất đá đổ xuống làm hư hỏng một phần đường tỉnh 601 bên dưới, thuộc địa bàn phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.

Sau đó, nhà thầu đã đóng cọc cừ larsen IV để giữ nền đường cao tốc, làm đường tạm bằng bê tông xi măng nhằm đảm bảo lưu thông hai chiều.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (thứ hai từ phải) kiểm tra điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều tháng qua, do vị trí sạt lở, dự án đang thi công mở rộng, toàn tuyến cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 5 tấn trở lên lưu thông. Các loại phương tiện còn lại chỉ được phép lưu thông từ 5 giờ đến 16 giờ hàng ngày với tốc độ tối đa không quá 50 km/giờ.

Ngày 14-11-2025, ông Nguyễn Tường Văn đã kiểm tra vị trí sạt lở nói trên. Thời điểm đó, Ban Quản lý dự án (BQLDA) đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, đề xuất khảo sát chi tiết địa hình, địa chất, thủy văn để lựa chọn giải pháp xử lý ổn định.

Cụ thể là đào bỏ toàn bộ phạm vi nền đường trong cung trượt và thay bằng công trình cầu cạn. Cầu cạn dự kiến gồm bốn nhịp Super-T, dài khoảng 176 m, rộng 22 m (gồm hai liên độc lập).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã cơ bản thống nhất với đề xuất làm cầu cạn tại vị trí này. Ông Văn giao BQLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp Cục Kinh tế - quản lý đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng khảo sát, nghiên cứu phương án phù hợp để báo cáo bộ.

Tuy vậy, đã bốn tháng trôi qua, BQLDA đường Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan vẫn chưa chốt được phương án xử lý điểm sạt lở để báo cáo Bộ Xây dựng thống nhất.

Vị trí sạt lở. Ảnh: TẤN VIỆT

Chiều 6-3, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc BQLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục báo cáo lại các phương án. Theo đó, sau khi chốt được phương án cuối cùng, tiến hành thi công thì tiến độ chung của dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên tiếp tục kéo dài.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Tường Văn yêu cầu chủ đầu tư phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng trình phương án tối ưu cuối cùng để nhanh chóng triển khai thi công.

Ông Văn lưu ý BQLDA đường Hồ Chí Minh cần cân nhắc phương án nào khả thi, nhanh nhất để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét quyết định, tránh để hồ sơ thủ tục kéo dài gây ách tắc tiến độ.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên từ hai làn lên bốn làn xe có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 29-5-2025, dự kiến hoàn thành tháng 1-2026 nhưng đã được gia hạn tiến độ đến hết tháng 3-2026.

Tuy vậy, với việc xử lý điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến thì tổng thể dự án ít nhất đến tháng 11-2026 mới hoàn thành. Các tài xế vẫn phải tiếp tục bị hạn chế tốc độ trên toàn tuyến.