Đào bỏ 100 m đường làm cầu cạn khắc phục sạt lở trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên 14/11/2025 19:42

(PLO)- Đề xuất đào bỏ toàn bộ phạm vi nền đường, xây cầu cạn tại vị trí sạt lở phức tạp nhất trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên, TP Đà Nẵng.

Chiều 14-11, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đi kiểm tra tình hình sạt lở trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên nối TP Huế với TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (bìa phải) kiểm tra điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên. Ảnh: PV

Theo ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 30-10, mưa lớn trên diện rộng đã gây sạt lở ta luy dương tại 21 vị trí trên tuyến với tổng khối lượng khoảng 146.000 m3.

Hiện công tác hốt dọn đất đá sạt trượt cơ bản hoàn tất và đã thông tuyến. Riêng vị trí km42+700 vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở thêm nên tạm thời chỉ cho lưu thông một làn và tiếp tục tập trung xử lý.

Phức tạp nhất là đoạn km50+ 700 đến km50+ 800 xảy ra sạt trượt taluy âm, hư hỏng một phần mặt đường, làm đổ tường chắn taluy âm xuống sông.

Nhà thầu đã đóng xong cọc cừ larsen IV để giữ nền đường cao tốc, làm đường tạm bằng bê tông xi măng nhằm đảm bảo lưu thông hai chiều.

Vị trí sạt lở phức tạp trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ảnh: PV

Phương án đảm bảo giao thông tạm là đóng hai hàng cọc cừ trong phạm vi sạt trượt, giữ nền đường rộng khoảng 9 m từ mép rãnh ta luy dương để làm đường tạm phục vụ quá trình thi công.

Về lâu dài, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất khảo sát chi tiết địa hình, địa chất, thủy văn để lựa chọn giải pháp xử lý ổn định. Cụ thể là đào bỏ toàn bộ phạm vi nền đường trong cung trượt và thay bằng công trình cầu cạn.

Cầu cạn dự kiến gồm bốn nhịp Super-T, dài khoảng 176 m, rộng 22 m (gồm hai liên độc lập).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cơ bản thống nhất với đề xuất làm cầu cạn tại vị trí nói trên. Ông Văn giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp Cục Kinh tế - quản lý đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng khảo sát, nghiên cứu phương án phù hợp để báo cáo bộ.