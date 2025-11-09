Phương án lưu thông mới trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên các tài xế cần biết 09/11/2025 14:39

(PLO)- Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông báo phương án tổ chức lưu thông mới trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên từ ngày 10-11.

Ngày 9-11, Ban quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh có thông báo về phương án tổ chức giao thông tạm thời tại đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Theo đơn vị này, thời tiết trên khu vực cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua địa phận TP Huế và TP Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù không còn mưa lớn kéo dài nhưng vẫn xuất hiện mưa rải rác dẫn đến đất đá trên mái taluy đã no nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Ban QLDA

Tại các điểm đã xảy ra sạt lở trên tuyến, Ban QLDA đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương huy động tối đa nhân vật lực để triển khai dọn cả ngày lẫn đêm, đảm bảo thông xe toàn tuyến trong thời gian sớm nhất. Đến ngày 31-10, dự án đã thông xe 1 làn.

Tuy nhiên, do thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất đá tại các điểm đã thông xe 1 làn và những vị trí mới phát sinh vẫn rất cao.

Ngoài ra, ban đêm sương mù dày đặc và địa hình đèo dốc quanh co nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến cao tốc này như sau:

Các đoạn Km50+700 - Km50+800, Km41+450 - Km41+550 và Km42+700 - Km42+800: Trước mắt tổ chức thông tuyến 1 làn, bố trí lực lượng điều tiết giao thông thường trực 24/24 giờ; theo dõi từ ngày 10 đến 20-11. Sau thời gian này, nếu đánh giá đủ điều kiện an toàn, sẽ tổ chức thông tuyến 2 làn xe.

Điều tiết, phân luồng: Cấm các loại xe khách, xe tải trên sáu trục lưu thông trên tuyến. Thời điểm thực hiện bắt đầu từ 6 giờ 00 ngày 10-11 đến 6 giờ 00 ngày 20-11 và chỉ cho các phương tiện lưu thông trên tuyến từ 5 giờ 00 đến 17 giờ 00 hàng ngày. Sau 10 ngày sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.