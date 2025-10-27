Cao tốc La Sơn – Túy Loan qua Đà Nẵng xuất hiện vết nứt dài 27/10/2025 10:32

(PLO)- Mặt đường cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng xuất hiện vết nứt dài, chủ đầu tư đang cho kiểm tra.

Sáng 27-10, mặt đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng xuất hiện vết nứt dài, gây nguy hiểm đối với các phương tiện lưu thông.

Ghi nhận ban đầu cho thấy vết nứt mặt đường dài hơn 10 m, rộng khoảng 1 cm. Khu vực này hứng chịu mưa lớn kéo dài những ngày qua.

Mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan bị nứt. Ảnh: CĐT

Sáng 27-10, nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn – Túy Loan đoạn qua TP Huế, khiến lực lượng chức năng phải đóng đường để đảm bảo an toàn.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan, đơn vị đang cử cán bộ tại Đà Nẵng đến hiện trường để kiểm tra, phối hợp lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi ngớt mưa, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra tổng thể, xác định mức độ nứt để có phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đường tỉnh 601 sạt lở đoạn ngay bên dưới cao tốc bị nứt. Ảnh: CĐT

Bên dưới đoạn cao tốc bị nứt là đường tỉnh 601 qua khu vực Tà Lang thuộc phường Hải Vân đang bị sạt lở.

Clip đường tỉnh 601 sạt lở đoạn ngay bên dưới khu vực cao tốc bị nứt.

Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, đoạn đường tỉnh 601 bị sạt lở do nước lũ. UBND phường đã cho lực lượng căng dây cảnh báo. Hiện các phương tiện được lưu thông một nửa mặt đường phía trong.