Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, 2 tài xế bị thương 20/10/2025 13:30

(PLO)- Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng khiến hai tài xế bị thương.

Sáng 20-10, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe ô tô.

Ô tô tải vỡ nát phần đầu sau cú va chạm liên hoàn. Ảnh: DC

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30, xe ô tô tải biển số 64C-07… đang lưu thông trên cao tốc La Sơn – Túy Loan theo hướng Bắc – Nam. Khi đến Km 42+200, xe này tông vào đuôi xe 79H-00… di chuyển cùng chiều, sau đó tông tiếp vào xe 37H-65… đang dừng bên đường.

Vụ tai nạn làm hai tài xế xe 37H-65… và xe 64C-07… bị thương.

Xe cấp cứu được điều động đưa người bị thương đến bệnh viện. Ảnh: DC

Nhận tin báo, Đội Quản lý vận hành hầm đường bộ Mũi Trâu đã điều động xe cấp cứu của đơn vị đưa người bị thương đến bệnh viện. Đồng thời hỗ trợ điều tiết giao thông và báo cho lực lượng cảnh sát giao thông đến tiếp quản hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.