Hàng loạt bất cập có thể gây tai nạn chết người trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn 11/10/2025 10:14

(PLO)- Mặt đường hằn lún, trơn trượt khi mưa, hàng rào bảo vệ không được khép kín, cùng những trạm dừng nghỉ tạm không đèn, thiếu an toàn... là loạt hiểm họa vừa được lực lượng CSGT chỉ ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nối tỉnh Quảng Trị và TP. Huế, đang bộc lộ hàng loạt bất cập nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi nhiều đoạn đường bị lún sâu, trơn trượt, hệ thống hạ tầng thiếu đồng bộ.

Trước tình hình này, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 đã có văn bản kiến nghị khẩn cấp; Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu các nhà thầu phải sửa chữa dứt điểm trước ngày 20-10.

Những cái bẫy nguy hiểm trên cao tốc

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan đánh giá lại toàn diện tiêu chuẩn kỹ thuật của cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Nhiều vị trí hằn lún trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: CACC

Theo CSGT, qua khảo sát thực tế, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài, tuyến đường đã xuất hiện nhiều vấn đề đáng báo động.

Cụ thể, mặt đường ở nhiều đoạn đã mất đi độ nhám cần thiết, gây ra tình trạng trơn trượt, cực kỳ nguy hiểm cho phương tiện, nhất là khi trời mưa.

Nghiêm trọng hơn, tình trạng hằn lún vệt bánh xe xuất hiện dày đặc, có những vị trí lún, tạo thành các rãnh lõm kéo dài. Khi xe chạy qua những đoạn này, hiện tượng rung lắc mạnh có thể khiến tài xế dễ mất lái, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Một vấn đề khác là hệ thống hàng rào bảo vệ dọc tuyến không được khép kín. Nhiều đoạn rào kẽm gai có khoảng hở, chân hàng rào bị mưa lũ xói lở, tạo ra những lỗ hổng.

Điều này đã tạo điều kiện cho gia súc, động vật hoang dã đi vào cao tốc, gây nguy cơ va chạm đột ngột cho các phương tiện đang lưu thông ở tốc độ cao, đặc biệt là vào ban đêm.

Trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: N.DO

Tại hai trạm dừng nghỉ tạm tại Km64 và Km77. Các trạm này được mô tả là không được đầu tư đồng bộ, thiếu đường dẫn ra vào tiêu chuẩn, không có biển báo chỉ dẫn rõ ràng và hoàn toàn không có hệ thống chiếu sáng ban đêm.

Thực tế ghi nhận, tại khu vực này, tuyến đường chỉ có hai làn xe ngược chiều, phân cách bằng vạch sơn vàng nét liền. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn bất chấp nguy hiểm, rẽ ngang, băng qua vạch liền để vào trạm, tạo ra những tình huống đối đầu trực diện đầy rủi ro.

Ban QLDA yêu cầu sớm khắc phục

Về thực trạng này, đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, đã nắm được thông tin và đã yêu cầu các nhà thầu phải khẩn trương thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

Trạm dừng nghỉ tạm tiềm ẩn nguy hiểm vì thiếu đường dẫn, biển báo... Ảnh: CACC

Ban QLDA chỉ rõ các hư hỏng thuộc các Gói thầu XL5, XL6, và XL8 như: hằn lún vệt bánh xe sâu từ 1,0 - 3,7cm, bê tông tại khe co giãn cầu bị nứt vỡ, mặt đường nhựa bị trồi lên, xô dồn cục bộ, và vạch sơn kẻ đường bị mờ do sửa chữa nhưng chưa được sơn lại. Ban QLDA yêu cầu các nhà thầu liên quan phải khắc phục xong trước ngày 20-10-2025.

Tương tự, tại gói thầu XL10 và XL11 bị khiếm khuyết mặt đường bê tông nhựa, nứt mặt đường ở đầu cầu Khải Định, hư hỏng rãnh dọc và nhiều cột hộ lan tôn sóng bị mất nắp chụp. Thời hạn để các nhà thầu này hoàn thành sửa chữa là trước ngày 15-10-2025.

Tuyến Cam Lộ - La Sơn chỉ có hai làn xe, không có dải phân cách giữa nên nhiều phương tiện vượt xe sai quy định, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: N.DO

Trao đổi với PV PLO, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) cho biết, Ban QLDA đã yêu cầu các đơn vị nhà thầu tiến hành bảo hành theo quy định.

"Nếu sau thời hạn trên, các nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Ban sẽ thu hồi tiền bảo hành thông qua ngân hàng để thuê một đơn vị thứ ba thực hiện việc sửa chữa. Các nhà thầu chậm trễ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm" - ông Quý nói.