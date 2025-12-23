Khẩn cấp sửa chữa cầu Ngọc Thảo kết nối gần 1.000 hộ dân với trung tâm Nha Trang 23/12/2025 16:02

(PLO)- Cầu sắt Ngọc Thảo nối khu dân cư cồn Ngọc Thảo với trung tâm Nha Trang bị hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua khiến người dân bất an khi lưu thông qua đây.

Ngày 23-12, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết các đơn vị đang khắc phục sự cố sạt lở mố cầu Ngọc Thảo (cầu sắt) để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, cầu Ngọc Thảo bị nước lũ làm hư hỏng mố M2 phía Nam của cầu, sạt lở tường chắn.

Mố cầu Ngọc Thảo bị sạt lở, hư hỏng sau đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: XH

“Cầu Ngọc Thảo là tuyến giao thông duy nhất kết nối hai tổ dân phố 13 và 14 - cồn Ngọc Thảo - thuộc phường Ngọc Hiệp với trung tâm Nha Trang. Nơi đây có khoảng gần 1.000 hộ dân. Hàng ngày có hàng ngàn lượt người lưu thông qua đây, tuy nhiên sau đợt mưa lũ, an toàn cầu bị uy hiếp, khiến người dân lo lắng”- lãnh đạo phường Tây Nha Trang cho biết.

Từ lâu, người dân ở tổ dân phố 13 và 14 - cồn Ngọc Thảo đã kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư, mở rộng các tuyến đường nội bộ trên cồn. Điều này nhằm bảo đảm đủ điều kiện cho xe cứu hỏa, xe cấp cứu tiếp cận khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, nhằm nâng cao mức độ an toàn và chất lượng sống cho người dân.

Cuối tháng 11-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, trong đó có cầu Ngọc Thảo.

Đến giữa tháng 12-2025, UBND tỉnh tiếp tục ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông qua cầu.

Cầu Ngọc Thảo là tuyến giao thông duy nhất kết nối gần 1.000 hộ dân cồn Ngọc Thảo với trung tâm Nha Trang. Ảnh: XH

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai các hạng mục khắc phục, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Dự án cầu Ngọc Thảo được khởi công tháng 10-2020, dự kiến xong tháng 8-2021. Cầu được xây dựng bằng thép, dài 120 m, rộng 4 m, với tổng vốn đầu tư khoảng 14 tỉ đồng. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên dự án đến tháng 4-2023 mới hoàn thành, đưa vào sử dụng.