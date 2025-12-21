Xem xét xử lý hình sự người phụ nữ nằm trên yên lái mô tô biểu diễn 21/12/2025 08:52

(PLO)- Một phụ nữ Nga đã có hành vi nằm trên yên lái mô tô phân khối lớn tham gia giao thông trên một số tuyến đường ở xã Cam Lâm, Khánh Hòa.

Ngày 21-12, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Bắc Nha Trang tiến hành kiểm tra căn hộ nơi bà NI (34 tuổi, quốc tịch Nga, đang cư trú tại căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang), đồng thời mời người này về trụ sở làm việc.

Người phụ nữ biểu diễn trên mô tô. Ảnh: AB

Tại cơ quan chức năng, bà NI thừa nhận là người thực hiện hành vi nằm trên yên xe để điều khiển mô tô tham gia giao thông trên một số tuyến đường tại địa bàn xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, vào các thời điểm tháng 1 và tháng 6-2025.

Theo chỉ huy Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, Phòng CSGT đã hoàn tất hồ sơ và chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Hành vi của bà NI có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: AB

Trước đó, ngày 18-12, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh một phụ nữ quốc tịch nước ngoài điều khiển mô tô biển số 79N2-552.54 lưu thông tại Khánh Hòa, thực hiện các động tác nguy hiểm, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh.

Bà NI cùng chiếc mô tô phân khối lớn. Ảnh: AB

Qua tra cứu, phương tiện do Ông LMV (ngụ xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa) đứng tên chủ sở hữu và đã bán cho cửa hàng xe máy HD phường Ninh Hòa. Chủ tiệm xe máy này sau đó bán xe cho ông VI (quốc tịch Nga). Ông VI say đó đã tặng chiếc xe cho bà NI.